***KOZAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 16:22
***KOZAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062727
BIST
16:413.581
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -68,35
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
16:4118,2575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0424
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
16:4118,3180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1307
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
16:411.000,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -10,52
|Açılış
|: 1.000,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler16:38
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|155.724.651
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|77.841.047
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.690.111
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|180.152.921
|% -9,97
|
|ASUZU
|265,00
|337.195.089
|% -9,96
|
|ZRGYO
|4,80
|158.717.539
|% -9,94
|
|AKBNK
|18,02
|12.338.100.198
|% 2,91
|
|YKBNK
|9,19
|11.445.626.228
|% -5,16
|
|ISCTR
|11,68
|10.064.348.284
|% -6,93
|
|THYAO
|73,85
|9.299.809.303
|% -1,47
|
|EREGL
|32,26
|7.360.183.276
|% -3,41
|
|YKBNK
|9,19
|11.445.626.228
|% -5,16
|
|EKGYO
|4,82
|5.625.595.948
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,68
|10.064.348.284
|% -6,93
|
|AKBNK
|18,02
|12.338.100.198
|% 2,91
|
|KRDMD
|15,59
|6.162.904.899
|% 1,83
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2437
|18,2569
|% 0,23
|
|Euro
|18,3291
|18,3339
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,0319
|21,1374
|% -0,95
|
|Frank
|18,9233
|19,0373
|% -0,58
|
|Riyal
|4,8420
|4,8662
|% 0,12
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-21,11
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-14,57
|
|Cumhuriyet
|6.706
|6.808
|-64,00
|
|Tam
|6.721
|6.799
|-57,00
|
|Yarım
|3.275
|3.324
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.661
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,60
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,17
|
|B. Petrol
|93,11
|93,11
|-0,89
|
Seans Raporu
16:38
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-
16:53KERVT
Yüzde -5.62 oranında düşüşle 7.56 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 354, 128 adet işlem
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16:52CUSAN
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 14.33 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 291, 975 adet işlem
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16:51VKGYO
Yüzde -7.82 oranında düşüşle 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 298, 765 adet işlem
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16:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 92 kaybederek (% -2.43 ) 3, 927
-
16:50XU100
Endeks 3, 566 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 28 altında . İşlem hacmi 120, 207.00 milyon TL de