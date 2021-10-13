***KOZAL* *ERBOS* *YBTAS* *PGSUS* *OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***KOZAL******ERBOS******YBTAS******PGSUS******OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ERBOS, KOZAL, OSTIM, PGSUS, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ERBOS 1 ERBOSAN ERCİYES BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E ELİF KÖSE 560.000,000ERBOS 2 ERBOSAN ERCİYES BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E HATİCE ÖZBIYIK 853.000,000ERBOS 3 ERBOSAN ERCİYES BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E KADRİYE HASOĞLU 559.000,000ERBOS 4 ERBOSAN ERCİYES BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E NAZİFE ÖZBIYIK 952.000,000KOZAL 5 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. E KEMALETTİN VATANSEVER 2.000,000OSTIM 6 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E NERMİN BERKMEN 1.075,275PGSUS 7 PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. E KEMALETTİN VATANSEVER 3.200,000YBTAS 8 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E SEVİLAY ÇETİN 0,280YBTAS 9 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E SEVİLAY ÇETİN 0,466YBTAS 10 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E YUSUF DOĞRU 4,520YBTAS 11 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E YUSUF DOĞRU 5,933YBTAS 12 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ŞÜKRÜ AKSAKAL 0,003(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970327BIST