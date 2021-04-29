***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
29.04.2021 18:14
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu eklidir.
Saygılarımzla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932514
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,70
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
18:058,2833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0803
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3156
En Düşük
8,1830
18:059,9724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0086
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0454
En Düşük
9,9251
18:05470,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,44
|Açılış
|: 470,69
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
473,61
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|23,10
|422.081
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,37
|168.074.297
|% 10,00
|
|ARMDA
|52,25
|1.600.235
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.530.068
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.675.372
|% 9,99
|
|VAKFN
|26,28
|107.588.264
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.973.594
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|993.723
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|2.108.125
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,50
|110.024.217
|% -8,94
|
|KOZAL
|113,00
|1.371.840.010
|% 4,24
|
|EREGL
|19,04
|1.200.304.798
|% -1,14
|
|THYAO
|12,23
|945.732.100
|% 2,09
|
|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
|
|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,82
|248.657.624
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|282.199.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,16
|658.817.403
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2818
|8,2833
|% 0,98
|
|Euro
|9,9605
|9,9724
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,3971
|11,4543
|% -0,01
|
|Frank
|9,0228
|9,0771
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2006
|2,2117
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-4,89
|
|Altın Gr.
|470
|471
|3,28
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,00
|
|B. Petrol
|66,64
|66,64
|-1,41
|