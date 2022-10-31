***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler152.500 3.579 -3.728 137.390 5.463.512 1.810.379 7.563.632Transferler1.810.379 -1.810.379Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.868.624Dönem Karı (Zararı)1.866.916 1.866.916Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.708 1.708Dönem Sonu Bakiyeler152.500 3.579 -2.020 137.390 7.273.891 1.866.916 9.432.256 9.432.256Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler152.500 3.579 -3.677 137.390 7.273.891 3.004.002 10.567.685Transferler263.053 2.740.949 -3.004.002 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.087.129Dönem Karı (Zararı)3.110.258 3.110.258Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-23.129 -23.129Kar Payları-2.676.272 -2.676.272Dönem Sonu Bakiyeler152.500 3.579 -26.806 400.443 7.338.568 3.110.258 10.978.542 10.978.542Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.329.277 1.130.019Dönem Karı (Zararı)3.110.258 1.866.916Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.110.258 1.866.916Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-59.148 229.622Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler217.931 120.515Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-48.913 -7.853Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -48.913 -7.853Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler680.281 338.824Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 36.425 30.881Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16.573 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler495.594 237.657Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler131.689 70.286Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.275.796 -824.191Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.288.054 -832.270Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12.258 8.079Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-338.735 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-338.735 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 716.661 602.605Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.577 -278İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-341 -540Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler874.800 -124.041İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.009.514 -113.617İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-134.714 -10.424Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 -250.985 -58.924Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-92.719 26.679Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.065 26.941Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18.488 -744Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.012 8.324İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.473 -16.578Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.018 -63.981Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.455 47.403Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.618.773 1.957.655Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -7.649 -1.999Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-398.300 -225.654Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -883.547 -599.983YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.985.841 539.293Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.263 331Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6,7,8 26.263 331Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-372.169 -281.073Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6,7 -370.871 -278.006Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.298 -3.067Alınan Faiz1.320.537 790.357Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-8.960.472 29.678FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.630.576 -15.457Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-22.792 -15.457Ödenen Temettüler-2.607.784 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.287.140 1.653.855NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.287.140 1.653.855DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.846.843 5.897.362DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ559.703 7.551.217Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 565.859 8.885.482Finansal Yatırımlar4 9.315.360 0Ticari Alacaklar546 205İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar546 205Diğer Alacaklar120.144 54.195İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar120.144 54.195Stoklar5 725.931 426.033Peşin Ödenmiş Giderler21.134 26.191Diğer Dönen Varlıklar896 333ARA TOPLAM10.749.870 9.392.439TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.749.870 9.392.439DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 270.844 286.997Diğer Alacaklar25.657 1.034.891İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 23.122 1.032.636İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.535 2.255Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 113.763 115.539Maddi Duran Varlıklar7 1.110.657 952.117Kullanım Hakkı Varlıkları26.202 43.777Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.679 15.211Şerefiye8 11.232 11.232Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 3.447 3.979Peşin Ödenmiş Giderler108.683 10.907Ertelenmiş Vergi Varlığı14 223.370 190.295Diğer Duran Varlıklar58.250 60.937TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.952.105 2.710.671TOPLAM VARLIKLAR12.701.975 12.103.110KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22.682 20.044İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar22.682 20.044Kiralama İşlemlerinden Borçlar22.682 20.044Ticari Borçlar179.728 197.793İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar179.728 197.793Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar38.261 19.773Diğer Borçlar1.298 1.936İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16 746 1.722İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar552 214Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.065 761Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 278.795 418.386Kısa Vadeli Karşılıklar696.442 455.420Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 68.518 37.437Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 627.924 417.983Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.022 4.674ARA TOPLAM1.227.293 1.118.787TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.227.293 1.118.787UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9.092 28.978İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.092 28.978Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.092 28.978Diğer Borçlar101.609 71.263İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar101.609 71.263Uzun Vadeli Karşılıklar385.439 316.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 76.225 42.798Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar9 309.214 273.599TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER496.140 416.638TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.723.433 1.535.425ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.978.542 10.567.685Ödenmiş Sermaye10 152.500 152.500Sermaye Düzeltme Farkları10 3.579 3.579Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-26.806 -3.677Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-26.806 -3.677Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-26.806 -3.677Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 400.443 137.390Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.338.568 7.273.891Net Dönem Karı veya Zararı3.110.258 3.004.002TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.978.542 10.567.685TOPLAM KAYNAKLAR12.701.975 12.103.110Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 4.648.507 2.861.224 1.968.299 890.651Satışların Maliyeti11 -1.772.055 -970.688 -779.035 -346.339TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.876.452 1.890.536 1.189.264 544.312BRÜT KAR (ZARAR)2.876.452 1.890.536 1.189.264 544.312Genel Yönetim Giderleri-329.367 -223.908 -125.025 54.828Pazarlama Giderleri-4.855 -2.580 -2.708 -1.052Araştırma ve Geliştirme Giderleri-191.366 -187.889 -57.553 -65.489Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 204.844 55.254 52.893 10.180Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -483.716 -172.362 -123.865 -165.212ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.071.992 1.359.051 933.006 377.567Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12 1.753.044 1.110.470 668.659 326.257Yatırım Faaliyetlerinden Giderler12 -3.030 0 -5 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri4.913 0 1.637 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.826.919 2.469.521 1.603.297 703.824SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.826.919 2.469.521 1.603.297 703.824Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-716.661 -602.605 -282.799 -181.810Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -743.954 -657.730 14 55.125 974 3.110.258 1.866.916 1.320.498 522.014DÖNEM KARI (ZARARI)3.110.258 1.866.916 1.320.498 522.014Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.110.258 1.866.916 1.320.498 522.014Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-23.129 1.708 -6.260 4.724Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28.911 2.218 -7.825 6.135Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.782 -510 1.565 -1.411Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi5.782 -510 1.565 -1.411Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-23.129 1.708 -6.260 4.724TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.087.129 1.868.624 1.314.238 526.738Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.087.129 1.868.624 1.314.238 526.738http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075427BIST