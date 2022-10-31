***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:15
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -3.728 137.390 5.463.512 1.810.379 7.563.632
Transferler
1.810.379 -1.810.379
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.868.624
Dönem Karı (Zararı)
1.866.916 1.866.916
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.708 1.708
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -2.020 137.390 7.273.891 1.866.916 9.432.256 9.432.256
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -3.677 137.390 7.273.891 3.004.002 10.567.685
Transferler
263.053 2.740.949 -3.004.002 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.087.129
Dönem Karı (Zararı)
3.110.258 3.110.258
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.129 -23.129
Kar Payları
-2.676.272 -2.676.272
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -26.806 400.443 7.338.568 3.110.258 10.978.542 10.978.542
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.329.277 1.130.019
Dönem Karı (Zararı)
3.110.258 1.866.916
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.110.258 1.866.916
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-59.148 229.622
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
217.931 120.515
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-48.913 -7.853
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -48.913 -7.853
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
680.281 338.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 36.425 30.881
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.573 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
495.594 237.657
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
131.689 70.286
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.275.796 -824.191
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.288.054 -832.270
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.258 8.079
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-338.735 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-338.735 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 716.661 602.605
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.577 -278
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-341 -540
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
874.800 -124.041
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.009.514 -113.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-134.714 -10.424
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -250.985 -58.924
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-92.719 26.679
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.065 26.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18.488 -744
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.012 8.324
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.473 -16.578
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.018 -63.981
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.455 47.403
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.618.773 1.957.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -7.649 -1.999
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-398.300 -225.654
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -883.547 -599.983
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.985.841 539.293
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.263 331
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6,7,8 26.263 331
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-372.169 -281.073
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7 -370.871 -278.006
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.298 -3.067
Alınan Faiz
1.320.537 790.357
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.960.472 29.678
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.630.576 -15.457
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.792 -15.457
Ödenen Temettüler
-2.607.784 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.287.140 1.653.855
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.287.140 1.653.855
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.846.843 5.897.362
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
559.703 7.551.217
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 565.859 8.885.482
Finansal Yatırımlar
4 9.315.360 0
Ticari Alacaklar
546 205
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
546 205
Diğer Alacaklar
120.144 54.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
120.144 54.195
Stoklar
5 725.931 426.033
Peşin Ödenmiş Giderler
21.134 26.191
Diğer Dönen Varlıklar
896 333
ARA TOPLAM
10.749.870 9.392.439
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.749.870 9.392.439
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 270.844 286.997
Diğer Alacaklar
25.657 1.034.891
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 23.122 1.032.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.535 2.255
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 113.763 115.539
Maddi Duran Varlıklar
7 1.110.657 952.117
Kullanım Hakkı Varlıkları
26.202 43.777
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.679 15.211
Şerefiye
8 11.232 11.232
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 3.447 3.979
Peşin Ödenmiş Giderler
108.683 10.907
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 223.370 190.295
Diğer Duran Varlıklar
58.250 60.937
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.952.105 2.710.671
TOPLAM VARLIKLAR
12.701.975 12.103.110
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.682 20.044
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.682 20.044
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22.682 20.044
Ticari Borçlar
179.728 197.793
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
179.728 197.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
38.261 19.773
Diğer Borçlar
1.298 1.936
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 746 1.722
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
552 214
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.065 761
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 278.795 418.386
Kısa Vadeli Karşılıklar
696.442 455.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 68.518 37.437
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 627.924 417.983
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.022 4.674
ARA TOPLAM
1.227.293 1.118.787
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.227.293 1.118.787
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.092 28.978
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.092 28.978
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.092 28.978
Diğer Borçlar
101.609 71.263
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
101.609 71.263
Uzun Vadeli Karşılıklar
385.439 316.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 76.225 42.798
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 309.214 273.599
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
496.140 416.638
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.723.433 1.535.425
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.978.542 10.567.685
Ödenmiş Sermaye
10 152.500 152.500
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.579 3.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-26.806 -3.677
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.806 -3.677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.806 -3.677
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 400.443 137.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.338.568 7.273.891
Net Dönem Karı veya Zararı
3.110.258 3.004.002
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.978.542 10.567.685
TOPLAM KAYNAKLAR
12.701.975 12.103.110
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 4.648.507 2.861.224 1.968.299 890.651
Satışların Maliyeti
11 -1.772.055 -970.688 -779.035 -346.339
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.876.452 1.890.536 1.189.264 544.312
BRÜT KAR (ZARAR)
2.876.452 1.890.536 1.189.264 544.312
Genel Yönetim Giderleri
-329.367 -223.908 -125.025 54.828
Pazarlama Giderleri
-4.855 -2.580 -2.708 -1.052
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-191.366 -187.889 -57.553 -65.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 204.844 55.254 52.893 10.180
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -483.716 -172.362 -123.865 -165.212
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.071.992 1.359.051 933.006 377.567
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 1.753.044 1.110.470 668.659 326.257
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
12 -3.030 0 -5 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
4.913 0 1.637 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.826.919 2.469.521 1.603.297 703.824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.826.919 2.469.521 1.603.297 703.824
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-716.661 -602.605 -282.799 -181.810
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -743.954 -657.730 14 55.125 974 3.110.258 1.866.916 1.320.498 522.014
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.110.258 1.866.916 1.320.498 522.014
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.110.258 1.866.916 1.320.498 522.014
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-23.129 1.708 -6.260 4.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.911 2.218 -7.825 6.135
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.782 -510 1.565 -1.411
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5.782 -510 1.565 -1.411
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.129 1.708 -6.260 4.724
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.087.129 1.868.624 1.314.238 526.738
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.087.129 1.868.624 1.314.238 526.738
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075427
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