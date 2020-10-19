***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Takvim
19.10.2020 08:50
Şirketimizin 2020 yılı üçüncü üç aylık ara dönem finansal raporları bağımsız denetim firması tarafından sınırlı denetimden geçirilerek hazırlanacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulunun Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine istinaden ara dönem raporlarımızın 09.11.2020 tarihinde açıklanacağı hususunu yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882262
BIST
11:161.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 8,96
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
11:167,8976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0357
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:169,2698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0263
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:16484,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 484,55
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:14
|SNGYO
|2,75
|101.240.849
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.310.007
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|10.629.003
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|71.989.211
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.007.311
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.295.766
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,32
|687.926.106
|% 1,95
|
|SKBNK
|1,97
|370.438.492
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|317.051.707
|% 5,52
|
|PETKM
|4,54
|276.160.105
|% -1,94
|
|ODAS
|3,58
|223.430.860
|% 0,85
|
|SKBNK
|1,97
|370.438.492
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|317.051.707
|% 5,52
|
|TSKB
|1,40
|211.770.356
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,40
|166.665.517
|% -6,20
|
|GARAN
|7,32
|687.926.106
|% 1,95
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8920
|7,8967
|% -0,46
|
|Euro
|9,2613
|9,2670
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,2139
|10,2652
|% -0,04
|
|Frank
|8,6004
|8,6522
|% -0,41
|
|Riyal
|2,0979
|2,1085
|% -0,51
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|10,26
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,68
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,09
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,01
|
Seans Raporu
11:14
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-
11:28CEOEM
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 054, 164 adet işlem
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11:25BFREN
Yüzde 10.00 oranında artışla 908.70 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 370 adet işlem
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11:24XU100
Endeks 1, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 5, 847.00 milyon TL de
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11:24ESEN
Yüzde 9.98 oranında artışla 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 365, 218 adet işlem
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11:23ALBRK
Yüzde 5.52 oranında artışla 1.72 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 131, 044 adet işlem