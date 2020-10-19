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***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Takvim

19.10.2020 08:50
GÜNCEL HABERLER


Şirketimizin 2020 yılı üçüncü üç aylık ara dönem finansal raporları bağımsız denetim firması tarafından sınırlı denetimden geçirilerek hazırlanacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulunun Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine istinaden ara dönem  raporlarımızın 09.11.2020 tarihinde açıklanacağı hususunu yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. 
Saygılarımızla.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek

2. Çeyrek

3. Çeyrek

Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882262


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:161.202
Değişim :  0,75% |  8,96
Açılış :  1.195  
Önceki Kapanış :  1.193  
En Yüksek
1.202 En Düşük
1.195
BIST En Aktif Hisseler11:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNGYO 2,75 101.240.849 % 10,00  
KARTN 845,90 3.310.007 % 10,00  
KONYA 568,70 10.629.003 % 10,00  
BFREN 908,70 71.989.211 % 10,00  
MARTI 1,76 58.007.311 % 10,00  
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11:14 Alış Satış %  
Dolar 7,8920 7,8967 % -0,46  
Euro 9,2613 9,2670 % -0,31  
Sterlin 10,2139 10,2652 % -0,04  
Frank 8,6004 8,6522 % -0,41  
Riyal 2,0979 2,1085 % -0,51  
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11:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.910 1.910 10,26  
Altın Gr. 485 485 0,08  
Cumhuriyet 3.205 3.254 -6,00  
Tam 3.191 3.271 5,77  
Yarım 1.542 1.582 2,80  
Çeyrek 774 791 1,39  
Gümüş.Ons 24,64 24,68 0,52  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 0,09  
B. Petrol 42,92 42,92 -0,01  
Seans Raporu 11:14
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