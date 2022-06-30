***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 30.06.2022 Tarihli ve 2022/ 79 sayılı kararıylaAnkara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 26 Ekim 2015 tarihli kararına istinaden Şirket'in yönetimi, Kayyım heyetine, akabinde 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ("KHK") ile Şirketin tüm yetkileri 22 Eylül 2016 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ("TMSF") devredilmiştir.Şirkete ait Finansal Tablolar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Şirketin Web sitesinde zamanında yayınlanmaktadır.28.05.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7407 sayılı Kanunu'nun 16.Maddesi ile getirilen düzenleme ile "10.11.2016 tarih ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul edilmesine Dair Kanunun 19 uncu maddesine aşağıdaki 11 inci fıkra eklenmiştir." Fonun, yönetim organı yetkilerini ya da yönetim organı yetkileri ile birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerini haiz kayyım olarak görevlendirildiği şirketlerde ana sözleşmelerine bağlı olmaksızın, kayyım atanmasından önceki dönem bilanço ve kâr/zarar hesaplarını tasdik ile bu dönemlerde görev yapan yönetim/müdürler kurullarını ibra etmek anlamına gelmemek kaydıyla, bu maddenin dokuzuncu fıkrası çerçevesinde, şirketlere kayyım atanan faaliyet dönemini izleyen dönemden başlamak üzere kısmen ya da tamamen kâr dağıtımına karar verilebilir. Dağıtımına karar verilen kâr milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında mahkûmiyet kararı bulunmayan hissedarlara payları oranında ödenir. Soruşturma veya kovuşturması devam edenlerin hissesine isabet edecek kâr payı kovuşturmaya yer olmadığına, beraate, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddine veya düşmesine ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ödenmeyerek Fon hesaplarında tutulur. Hakkında soruşturma, kovuşturma bulunmama veya müsadere kararı verilmemiş olma koşulu, borsada işlem gören hisseleronunun kayyımlık görevini yürüttüğü şirketlerin genel kurullarının yetkileri, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olunmaksızın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılabilir. "şeklindedir.Yukarıdaki açıklanan Kanun maddelerine göre oluşturulan ve Genel Kurulu Yetkisine sahip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ("TMSF") onayına sunulacak, Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" Yönetim Kurulu'nca aşağıdaki şekilde onaylanmıştır.KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI1. AmaçKâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtımı konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.Şirket, kâr dağıtımı konusunda, 6758 sayılı Kanunda belirtilen kısıtlama getirilenler hariç, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kâr Payı Tebliği uyarınca hazırlanmış olup pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (https://kozaaltin.com.tr/yatirimci-iliskileri/kar-dagitim-politikasi/) aracılığıyla duyurulmaktadır.1. Yetki ve SorumlulukKâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş olup Şirketin ilk Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulacak veya TMSF Fon Kurulu tarafından onaylanacaktır. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak veya TMSF Fon Kurulu tarafından onaylanarak Şirket internet sitesinde (www.kozaaltin.com.tr) yayımlanır.2. Kâr Dağıtım İlkeleriİlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir.Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla, 6758 sayılı Kanunda kısıtlama getirilenler hariç, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına karar verilemez.Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını veya TMSF Kurul kararını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul veya TMSF Fon Kurulu karar verir. Genel Kurul veya TMSF Fon Kurulu sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.Yönetim Kurulu, Genel Kurul veya TMSF Fon Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.3. Kâr Payı Dağıtım EsaslarıKâr payı dağıtım esasları, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Tespiti Ve Dağıtılması" başlıklı 15. maddesinde düzenlenmiştir.Şirket, kar tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.Şirketin faaliyet dönemi sonunda elde edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunura) Genel Kanuni Yedek Akçe :Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.b) Birinci Kar payı :Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.c) İkinci Kar Payı :Net dönem karından (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. Maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.d) Genel Kanuni Yedek Akçe :Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez.Kar payı dağıtım tarihi itibarı ile 6758 sayılı Kanunda kısıtlama getirilenler hariç, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca veya TMSF Fon Kurulu'nca kararlaştırılır.Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul veya TMSF Fon Kurulu tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040460BIST