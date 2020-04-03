***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTMSF Fon Kurulunun 2020/138 sayılı kararıyla? Ankara Sulh Ceza Hâkimliklerinin muhtelif kararlarıyla ve 7083 sayılı Kanun'un (677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 7'nci maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak görevlendirildiği ve Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı olan Sn. Ali ALTINTAŞ'ın bu görevinin sonlandırılmasına ve yine TMSF Fon Kurulunun 2020/138 sayılı kararıyla Sn. İsmet DEMİR'in Şirketimize Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Ek olarak TMSF Fon Kurulunun 2020/138 sayılı kararıyla? Şirketlerimizde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sn. İsmail GÜLER'in Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak atanmasına karar verildiği şirketimize bugün tebliğ edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834543BIST