***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2020 12:14
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSF Fon Kurulunun 2020/138 sayılı kararıyla? Ankara Sulh Ceza Hâkimliklerinin muhtelif kararlarıyla ve 7083 sayılı Kanun'un (677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 7'nci maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak görevlendirildiği ve Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı olan Sn. Ali ALTINTAŞ'ın bu görevinin sonlandırılmasına ve yine TMSF Fon Kurulunun 2020/138 sayılı kararıyla Sn. İsmet DEMİR'in Şirketimize Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Ek olarak TMSF Fon Kurulunun 2020/138 sayılı kararıyla? Şirketlerimizde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sn. İsmail GÜLER'in Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak atanmasına karar verildiği şirketimize bugün tebliğ edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834543
BIST
14:5989.844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 333,49
|Açılış
|: 89.614
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|Önceki Kapanış
|: 89.511
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89.891
En Düşük
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14:596,6986
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|: 0,27%
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|Önceki Kapanış
|: 0,0000
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7,1664
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|: 1,64%
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|Açılış
|: 349,06
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|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|AYCES
|13,71
|4.143.288
|% 9,94
|
|PKENT
|115,20
|647.163
|% 9,92
|
|AVHOL
|1,11
|194.129
|% 9,90
|
|AFYON
|5,44
|13.644.488
|% 9,90
|
|RTALB
|4,16
|3.177.574
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.470.579
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,04
|236.075.649
|% -7,27
|
|DAGI
|2,13
|11.216.316
|% -6,99
|
|PETKM
|3,42
|495.964.131
|% -1,16
|
|TUPRS
|85,60
|414.758.863
|% 3,57
|
|SASA
|8,32
|378.522.646
|% 8,62
|
|GARAN
|7,54
|344.144.336
|% -0,79
|
|ASELS
|23,44
|339.129.330
|% 1,30
|
|PETKM
|3,42
|495.964.131
|% -1,16
|
|GSRAY
|2,04
|236.075.649
|% -7,27
|
|IHLGM
|1,02
|112.712.499
|% 2,00
|
|TSPOR
|2,90
|206.149.826
|% -6,15
|
|YKBNK
|1,82
|127.228.950
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2200
|8,2612
|% 0,55
|
|Frank
|6,8368
|6,8780
|% 1,05
|
|Riyal
|1,7783
|1,7872
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.620
|5,78
|
|Altın Gr.
|348
|348
|5,03
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,48
|14,52
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,04
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|B. Petrol
|32,72
|32,72
|2,78
|
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