***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.06.2020 10:36
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere Gübre Fabrikaları T.A.Ş. tarafından Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan maden sahası ile ilgili olarak 2015 yılında aleyhimize açılan davanın 2019 yılında kesinleştiği ve ruhsatın iptali ile maden sahasının davacı Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'ye teslimine karar verildiği 30.12.2019 tarihinde KAP' ta duyurulmuştu.
Bu itibarla şirketimiz aleyhine sonuçlanan hukuki süreçler nedeniyle maden yatırımları ile ilgili tüm know how bilgilerinin satışı konusunda Gübre Fabrikaları T.A.Ş. yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, tüm know how haklarının KDV dahil 33.040.000 TL bedelle Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'ye satılmasına yönelik bir satış sözleşmesi imzalanması hususunda mutabık kalınmış olup gelişmeler Kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849699
BIST
18:05110.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 484,91
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
18:056,7695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|Açılış
|: 6,7970
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En Düşük
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|Açılış
|: 366,71
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|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,49
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|284.882
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.888.705
|% 10,00
|
|MAALT
|79,75
|41.852.748
|% 10,00
|
|GEREL
|4,63
|275.111.094
|% 9,98
|
|KARTN
|493,50
|38.215.893
|% 9,98
|
|YONGA
|24,38
|460.831
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,49
|19.382.778
|% -9,84
|
|ISATR
|325.000,90
|325.001
|% -9,73
|
|SRVGY
|17,02
|8.141.840
|% -8,45
|
|EUHOL
|1,73
|11.156.964
|% -5,46
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|THYAO
|12,72
|934.027.270
|% 1,03
|
|TUPRS
|89,35
|600.389.212
|% 3,24
|
|ASELS
|31,88
|474.100.733
|% 0,63
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,64
|283.815.710
|% -1,20
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|IHLGM
|1,31
|146.233.393
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,43
|249.084.656
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5469
|8,5898
|% 0,79
|
|Frank
|7,0042
|7,0464
|% -0,48
|
|Riyal
|1,7963
|1,8053
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|-28,53
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-5,43
|
|Cumhuriyet
|2.381
|2.417
|-30,20
|
|Tam
|2.451
|2.495
|-23,80
|
|Yarım
|1.196
|1.212
|-17,00
|
|Çeyrek
|598
|606
|-8,60
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,46
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|1,97
|