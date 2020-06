***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere Gübre Fabrikaları T.A.Ş. tarafından Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan maden sahası ile ilgili olarak 2015 yılında aleyhimize açılan davanın 2019 yılında kesinleştiği ve ruhsatın iptali ile maden sahasının davacı Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'ye teslimine karar verildiği 30.12.2019 tarihinde KAP' ta duyurulmuştu.Bu itibarla şirketimiz aleyhine sonuçlanan hukuki süreçler nedeniyle maden yatırımları ile ilgili tüm know how bilgilerinin satışı konusunda Gübre Fabrikaları T.A.Ş. yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, tüm know how haklarının KDV dahil 33.040.000 TL bedelle Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'ye satılmasına yönelik bir satış sözleşmesi imzalanması hususunda mutabık kalınmış olup gelişmeler Kamuoyuyla paylaşılacaktır.Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849699BIST