***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2020 11:32
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı üçüncü üç aylık ara dönem finansal raporları bağımsız denetim firması tarafından sınırlı denetimden geçirilerek hazırlanacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulunun Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine istinaden ara dönem Finansal raporlarımızın 09.11.2020 tarihinde açıklanacağı hususunu yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881465
BIST
15:491.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 9,07
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.185
En Düşük
1.173
15:497,9326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0135
|Açılış
|: 7,9420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
15:499,3296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0237
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
15:49486,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,07
|Açılış
|: 486,62
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
487,13
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler15:47
|TRCAS
|5,28
|127.922.164
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.040.615
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.806.093
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|65.098.358
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.567.535
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,82
|4.926.912.786
|% 6,17
|
|TUPRS
|83,75
|2.237.197.384
|% 4,43
|
|ODAS
|3,69
|1.715.819.608
|% 3,94
|
|ZOREN
|3,04
|1.375.979.084
|% 8,96
|
|SISE
|6,74
|760.291.301
|% 0,00
|
|PETKM
|4,82
|4.926.912.786
|% 6,17
|
|ODAS
|3,69
|1.715.819.608
|% 3,94
|
|ZOREN
|3,04
|1.375.979.084
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|633.586.290
|% -0,52
|
|TSKB
|1,18
|287.929.967
|% 3,51
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9249
|7,9319
|% 0,16
|
|Euro
|9,3230
|9,3290
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,3130
|10,3647
|% 0,98
|
|Frank
|8,6600
|8,7121
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1091
|2,1197
|% 0,21
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|15,95
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,26
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|36,00
|
|Tam
|3.205
|3.284
|29,06
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|14,06
|
|Çeyrek
|777
|794
|7,03
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,54
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,10
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|0,15
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Seans Raporu
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