***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı üçüncü üç aylık ara dönem finansal raporları bağımsız denetim firması tarafından sınırlı denetimden geçirilerek hazırlanacaktır.Sermaye Piyasası Kurulunun Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine istinaden ara dönem Finansal raporlarımızın 09.11.2020 tarihinde açıklanacağı hususunu yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881465BIST