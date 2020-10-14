Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.10.2020 11:32
GÜNCEL HABERLER



***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin 2020 yılı üçüncü üç aylık ara dönem finansal raporları bağımsız denetim firması tarafından sınırlı denetimden geçirilerek hazırlanacaktır. 
Sermaye Piyasası Kurulunun Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine istinaden ara dönem Finansal raporlarımızın 09.11.2020 tarihinde açıklanacağı hususunu yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881465


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:491.184
Değişim :  0,77% |  9,07
Açılış :  1.177  
Önceki Kapanış :  1.175  
En Yüksek
1.185 En Düşük
1.173
BIST En Aktif Hisseler15:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRCAS 5,28 127.922.164 % 10,00  
ESEN 12,43 1.040.615 % 10,00  
YBTAS 15.400,00 531.400 % 10,00  
KERVN 2,42 6.135.760 % 10,00  
DAGHL 14,64 2.806.093 % 9,99  
daha fazla
15:47 Alış Satış %  
Dolar 7,9249 7,9319 % 0,16  
Euro 9,3230 9,3290 % 0,25  
Sterlin 10,3130 10,3647 % 0,98  
Frank 8,6600 8,7121 % 0,45  
Riyal 2,1091 2,1197 % 0,21  
daha fazla
15:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.907 15,95  
Altın Gr. 487 487 5,26  
Cumhuriyet 3.220 3.269 36,00  
Tam 3.205 3.284 29,06  
Yarım 1.549 1.589 14,06  
Çeyrek 777 794 7,03  
Gümüş.Ons 24,50 24,54 0,38  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 0,10  
B. Petrol 42,59 42,59 0,15  
Seans Raporu 15:47
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru