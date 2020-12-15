***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2020 13:42
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzmir İli Dikili ilçesi'nde Şirketimiz tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı 2009/7 projesine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu Kararı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için İzmir 6. İdare Mahkemesinde 2019/1120 E. dosyası ile dava açılmıştır. Şirketimiz davalı Bakanlık yanında ilgili davaya müdahil olmuştur.
Şirketimize tebliğ edilen gerekçeli karara göre davaya konu edilen ÇED olumlu kararı iptal edilmiş olup şirketimiz temyiz yoluna başvuracaktır.
Yatırımcılarımızın Bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893195
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
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|1.855
|26,19
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|Altın Gr.
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|467
|4,96
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|Cumhuriyet
|3.090
|3.137
|20,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|20,54
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|9,94
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|Çeyrek
|746
|763
|4,97
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|Gümüş.Ons
|24,51
|24,55
|0,68
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|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,13
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