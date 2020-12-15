***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİzmir İli Dikili ilçesi'nde Şirketimiz tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı 2009/7 projesine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu Kararı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için İzmir 6. İdare Mahkemesinde 2019/1120 E. dosyası ile dava açılmıştır. Şirketimiz davalı Bakanlık yanında ilgili davaya müdahil olmuştur.Şirketimize tebliğ edilen gerekçeli karara göre davaya konu edilen ÇED olumlu kararı iptal edilmiş olup şirketimiz temyiz yoluna başvuracaktır.Yatırımcılarımızın Bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893195BIST