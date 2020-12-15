***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2020 13:49
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize 15.06.2020 tarihinde vekaleten atanan teknik işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hikmet Yavuz ve vekaleten atanan işletmelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Adil Aygan asaleten atanmışlardır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893197
BIST
16:361.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,51
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.398
En Düşük
1.385
16:367,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8148
16:369,5393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5061
16:36467,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,15
|Açılış
|: 467,89
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
467,95
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler16:36
|KARTN
|3.264,80
|465.104.290
|% 10,00
|
|INTEM
|22,66
|2.627.903
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|728.022
|% 9,99
|
|YAPRK
|49,60
|1.170.461
|% 9,98
|
|IZTAR
|16,31
|2.083.097
|% 9,98
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,70
|107.880.441
|% -9,97
|
|MERKO
|10,08
|58.670.095
|% -9,68
|
|RTALB
|33,56
|140.723.174
|% -8,80
|
|BASCM
|11,80
|135.327
|% -8,53
|
|GARAN
|9,67
|1.736.517.890
|% 0,10
|
|KRDMD
|5,44
|1.471.345.768
|% 0,18
|
|ODAS
|4,10
|1.433.037.755
|% 2,24
|
|EKGYO
|2,08
|1.205.409.295
|% 2,46
|
|SISE
|7,38
|1.025.495.453
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,08
|1.205.409.295
|% 2,46
|
|ODAS
|4,10
|1.433.037.755
|% 2,24
|
|KRDMD
|5,44
|1.471.345.768
|% 0,18
|
|YKBNK
|3,13
|783.737.581
|% 2,29
|
|ALBRK
|1,92
|408.531.394
|% 3,23
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8515
|7,8551
|% 0,05
|
|Euro
|9,5330
|9,5393
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,4762
|10,5287
|% 0,40
|
|Frank
|8,8129
|8,8660
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0865
|2,0970
|% -0,02
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|26,19
|
|Altın Gr.
|467
|467
|4,96
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.137
|20,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|20,54
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|9,94
|
|Çeyrek
|746
|763
|4,97
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,55
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,13
|
|B. Petrol
|50,60
|50,60
|0,31
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:48PEKGY
Yüzde 5.06 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 587, 587 adet işlem
-
16:47SANKO
Yüzde 8.92 oranında artışla 9.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 028, 585 adet işlem
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, EREGL, ARCLK
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, HALKB, DOHOL
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 14 artarak (% 0.49 ) 1, 258