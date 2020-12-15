***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize 15.06.2020 tarihinde vekaleten atanan teknik işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hikmet Yavuz ve vekaleten atanan işletmelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Adil Aygan asaleten atanmışlardır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893197BIST