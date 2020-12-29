***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere Şirketimiz Karapınar projesi tahmini kaynağını UMREK ve JORC koduna göre 28.01.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklamıştı.Şirketimizin Çanakkale-Karapınar projesine ilişkin olarak fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır.JORC koduna göre yurtdışında bağımsız kuruluşların incelemesi ve onay süreci tamamlandıktan sonra yaklaşık 180.000 ons (5.6 ton) altın ve 175.000 ons (5.4 ton) gümüş rezervinin 2020 yılı sonu Koza Altın İşletmeleri toplam rezerv miktarına eklenmesi öngörülmektedir.Sahada rezerv miktarını arttırmak için sondaj faaliyetleri tüm hızıyla devam etmekte olup üretim faaliyetlerinin 2021 yılı 2. çeyreğinde başlaması öngörülmektedir.Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır,Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız,Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895454BIST