Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.12.2020 17:36



***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Bilindiği üzere Şirketimiz Karapınar projesi tahmini kaynağını UMREK ve JORC koduna göre 28.01.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklamıştı.
Şirketimizin Çanakkale-Karapınar projesine ilişkin olarak fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır.
JORC koduna göre yurtdışında bağımsız kuruluşların incelemesi ve onay süreci tamamlandıktan sonra yaklaşık 180.000 ons (5.6 ton) altın ve 175.000 ons (5.4 ton) gümüş rezervinin 2020 yılı sonu Koza Altın İşletmeleri toplam rezerv miktarına eklenmesi öngörülmektedir.
Sahada rezerv miktarını arttırmak için sondaj faaliyetleri tüm hızıyla devam etmekte olup üretim faaliyetlerinin 2021 yılı 2. çeyreğinde başlaması öngörülmektedir.
 
Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır,
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız,
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895454


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:531.458
Değişim :  1,31% |  18,81
Açılış :  1.443  
Önceki Kapanış :  1.439  
En Yüksek
1.459 En Düşük
1.436
BIST En Aktif Hisseler17:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 374,00 263.669.495 % 10,00  
ARZUM 24,86 22.749.485 % 10,00  
INTEM 33,88 8.691.152 % 10,00  
SILVR 7,92 7.170.072 % 10,00  
CASA 99,00 2.358.107 % 10,00  
daha fazla
17:53 Alış Satış %  
Dolar 7,3623 7,3690 % -0,93  
Euro 9,0289 9,0404 % -0,60  
Sterlin 9,9009 9,9506 % -0,65  
Frank 8,2855 8,3354 % -0,51  
Riyal 1,9534 1,9632 % -1,14  
daha fazla
17:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.878 1.879 4,97  
Altın Gr. 444 444 -3,86  
Cumhuriyet 2.945 2.990 -42,00  
Tam 2.931 3.005 -44,26  
Yarım 1.417 1.454 -21,41  
Çeyrek 711 727 -10,71  
Gümüş.Ons 26,13 26,17 -0,13  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 -0,09  
B. Petrol 51,42 51,42 0,52  
Seans Raporu 17:53
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru