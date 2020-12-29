***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2020 17:36
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere Şirketimiz Karapınar projesi tahmini kaynağını UMREK ve JORC koduna göre 28.01.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklamıştı.
Şirketimizin Çanakkale-Karapınar projesine ilişkin olarak fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır.
JORC koduna göre yurtdışında bağımsız kuruluşların incelemesi ve onay süreci tamamlandıktan sonra yaklaşık 180.000 ons (5.6 ton) altın ve 175.000 ons (5.4 ton) gümüş rezervinin 2020 yılı sonu Koza Altın İşletmeleri toplam rezerv miktarına eklenmesi öngörülmektedir.
Sahada rezerv miktarını arttırmak için sondaj faaliyetleri tüm hızıyla devam etmekte olup üretim faaliyetlerinin 2021 yılı 2. çeyreğinde başlaması öngörülmektedir.
Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır,
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız,
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895454
BIST
17:531.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,81
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.459
En Düşük
1.436
17:537,3690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0692
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
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7,4786
En Düşük
7,3382
17:539,0404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0542
|Açılış
|: 9,0050
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|Önceki Kapanış
|: 9,0700
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9,1540
En Düşük
8,9988
17:53444,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,51
|Açılış
|: 444,33
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|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,37
BIST En Aktif Hisseler17:53
|ALCAR
|374,00
|263.669.495
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.749.485
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.691.152
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.170.072
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|EMKEL
|5,36
|15.484.293
|% -9,92
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|GUBRF
|76,80
|2.673.667.809
|% 9,09
|
|THYAO
|12,88
|1.449.489.172
|% 2,06
|
|GARAN
|9,96
|1.282.919.774
|% 0,81
|
|KRDMD
|5,65
|1.070.865.999
|% 0,71
|
|KARTN
|104,50
|1.020.481.434
|% 1,06
|
|KARSN
|3,23
|764.929.725
|% 2,87
|
|SKBNK
|1,53
|353.788.122
|% -2,55
|
|TSKB
|1,80
|354.769.970
|% -1,64
|
|GSDHO
|2,47
|483.064.991
|% 0,82
|
|KRDMD
|5,65
|1.070.865.999
|% 0,71
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3623
|7,3690
|% -0,93
|
|Euro
|9,0289
|9,0404
|% -0,60
|
|Sterlin
|9,9009
|9,9506
|% -0,65
|
|Frank
|8,2855
|8,3354
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9534
|1,9632
|% -1,14
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|4,97
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|0,52
|
Seans Raporu
17:53
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17:59BURVA
Yüzde 5.05 oranında artışla 53.05 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 744 adet işlem
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17:58AVHOL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 157, 350 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TSKB, OYAKC
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 71 artarak (% 0.98 ) 1, 304
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, BOSSA, CMBTN, ARZUM, YAPRK, KRONT, INTEM, TGSAS, VKING, CLEBI