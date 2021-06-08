***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ait İzmir ili,Dikili İlçesinde bulunan Çukuralan Altın Madeninde, 3.Kapasite Artırımı 2009/7 projesine ilişkin olarak, Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından Çed olumlu kararı verilmiştir.Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940918BIST