***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2021 08:42
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait İzmir ili,Dikili İlçesinde bulunan Çukuralan Altın Madeninde, 3.Kapasite Artırımı 2009/7 projesine ilişkin olarak, Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından Çed olumlu kararı verilmiştir.
Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940918
BIST
10:101.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,74
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.452
En Düşük
1.450
10:108,5932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0120
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6223
En Düşük
8,5877
10:1010,4732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0071
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5076
En Düşük
10,4656
10:10522,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,85
|Açılış
|: 522,98
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
522,68
BIST En Aktif Hisseler10:10
|ATATP
|35,12
|45.264.131
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|4.331.660
|% 9,95
|
|GSDDE
|6,10
|1.713.361
|% 9,91
|
|METUR
|8,00
|50.584
|% 6,67
|
|BMSCH
|5,70
|51.529.936
|% 6,54
|
|YESIL
|3,28
|7.445.510
|% -7,61
|
|TKURU
|195,00
|282.691
|% -5,84
|
|RODRG
|17,88
|683.895
|% -4,99
|
|BASCM
|13,00
|25.506
|% -4,06
|
|FRIGO
|19,93
|518.185
|% -3,25
|
|THYAO
|14,47
|164.027.878
|% -0,07
|
|GARAN
|8,31
|76.667.580
|% 0,12
|
|KRDMD
|7,78
|57.513.912
|% 0,39
|
|BMSCH
|5,70
|51.529.936
|% 6,54
|
|ATATP
|35,12
|45.264.131
|% 9,96
|
|THYAO
|14,47
|164.027.878
|% -0,07
|
|BMSCH
|5,70
|51.529.936
|% 6,54
|
|GARAN
|8,31
|76.667.580
|% 0,12
|
|BOBET
|4,27
|33.334.023
|% 5,96
|
|KRDMD
|7,78
|57.513.912
|% 0,39
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5908
|8,5932
|% -0,14
|
|Euro
|10,4660
|10,4732
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,1580
|12,2190
|% 0,12
|
|Frank
|9,5515
|9,6091
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2869
|2,2983
|% -0,03
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-0,97
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,60
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,55
|72,55
|0,33
|