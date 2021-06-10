***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2021 08:34
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Ağrı İli Diyadin İlçesi içerisinde Koza Altın İşletmelerine ait Mollakara Altın ve Gümüş projesinde, idari binaların yapımı için bugün (10.06.2021) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Sayın Muhiddin Gülal'ın katılımlarıyla temel atma töreni gerçekleştirilecektir.
Tesiste üretime, 2022 yılının son çeyreğinde başlanması planlanmakta olup Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941622
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|% -9,97
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|EPLAS
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|GARAN
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|% 0,71
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|THYAO
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|306.696.040
|% 0,62
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|ASELS
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|276.306.636
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|FENER
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|272.848.579
|% 0,77
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|TUPRS
|105,40
|239.680.662
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|EKGYO
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|180.759.029
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|ZRGYO
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|119.880.684
|% 0,62
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|YKBNK
|2,31
|163.710.878
|% 0,87
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|GARAN
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|418.521.464
|% 0,71
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|BOBET
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|193.425.175
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|
|Euro
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|Sterlin
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|Frank
|9,2778
|9,3337
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|Riyal
|2,2134
|2,2245
|% -1,21
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|1,54
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-4,06
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,16
|28,20
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|-0,02
|
|B. Petrol
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|72,57
|0,05
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11:08BMSCH
Yüzde 4.70 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 052 adet işlem