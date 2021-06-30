***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2021 08:51
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koza Altın A.Ş. bünyesinde görev yapmak üzere mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna Sn. Ramazan Karademir atanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944961
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 1.375
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497,34
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAGYO
|6,14
|1.873.866
|% 2,49
|
|SOKM
|11,74
|82.796.249
|% 1,55
|
|TTKOM
|6,64
|164.385.239
|% 0,05
|
|NUGYO
|12,62
|5.812.700
|% 0,00
|
|SARKY
|12,22
|6.062.252
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,37
|1.328.037
|% 0,00
|
|CASA
|142,80
|471.461
|% 0,00
|
|KERVT
|4,44
|34.962.404
|% 0,00
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,67
|346.474.399
|% 0,00
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,00
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% 0,00
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% 0,00
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% 0,00
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% 0,00
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6967
|8,6984
|% -0,01
|
|Euro
|10,3117
|10,3227
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9735
|12,0336
|% -0,20
|
|Frank
|9,3523
|9,4086
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3114
|2,3230
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|7,52
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,26
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|0,03
|
|B. Petrol
|74,84
|74,84
|0,23
|