Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.08.2021 18:11



***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimiz daha önce 15.12.2020 ve 06.04.2021 tarihlerinde KAP'ta İzmir İli Dikili ilçesi'nde Şirketimiz tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı projesine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu Kararı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için İzmir 6. İdare Mahkemesinde 2019/1120 E. ve 2019/574 E dosyaları ile dava açıldığını, Şirketimizin davalı Bakanlık yanında ilgili davaya müdahil olduğunu, tebliğ edilen gerekçeli karara göre davaya konu edilen ÇED olumlu kararı iptal edildiğini ve temyiz yoluna başvuracağını  açıklamıştı.
 
Gelinen noktada, Danıştay kararına göre 2019/574 E. dosyası için, söz konusu projeyle ilgili ikinci bir ÇED Olumlu kararının verilmesi nedeni ile, aynı projeyle ilgili iki farklı ÇED Olumlu kararının birlikte uygulanma olanağının bulunmadığı, davalı Bakanlıkça dava konusu ÇED Olumlu kararının zımni olarak geri alındığının kabulü gerektiği, bakılmakta olan davanın konusunun kalmadığı sonucuna varıldığından İzmir 6. İdare Mahkemesi 2019/574 E. sayılı kararın bozulmasına ve karar verilmesine yer olmadığına kesin olarak 2019/1120 E. dosyası açısından ise, İzmir 6. İdare Mahkemesi'nin kararının dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmında hukuki isabetsizlik bulunmadığı, davalı Bakanlık ve davalı Bakanlık yanında müdahil şirketimizin temyiz istemlerinin reddine kesin olarak karar verilmiştir.
 
Mevcut durumda, Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artırımı Projesine ait mahkeme kararlarına konu üretim faaliyetlerinin tamamı yeni ÇED Olumlu kararı kapsamında madencilik (üretim) faaliyetleri ilgili mevzuatlara uygun şekilde devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959034


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.440
Değişim :  -0,67% |  -9,73
Açılış :  1.441  
Önceki Kapanış :  1.450  
En Yüksek
1.446 En Düşük
1.434
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMSAS 8,04 117.269.502 % 17,03  
PENTA 90,45 17.680.864 % 17,01  
DOBUR 23,20 3.549.787 % 13,84  
ESCAR 20,24 92.538.198 % 10,78  
KTSKR 51,60 110.809.804 % 10,63  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5225 8,5256 % 0,92  
Euro 9,9774 9,9929 % 0,79  
Sterlin 11,5923 11,6505 % 0,05  
Frank 9,2434 9,2991 % 0,72  
Riyal 2,2644 2,2758 % 0,81  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 -5,05  
Altın Gr. 488 488 2,72  
Cumhuriyet 3.235 3.284 2,00  
Tam 3.217 3.298 -0,29  
Yarım 1.555 1.595 -0,14  
Çeyrek 780 798 -0,07  
Gümüş.Ons 23,26 23,29 -0,23  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 -0,02  
B. Petrol 66,12 66,12 -2,11  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru