***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz daha önce 15.12.2020 ve 06.04.2021 tarihlerinde KAP'ta İzmir İli Dikili ilçesi'nde Şirketimiz tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı projesine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu Kararı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için İzmir 6. İdare Mahkemesinde 2019/1120 E. ve 2019/574 E dosyaları ile dava açıldığını, Şirketimizin davalı Bakanlık yanında ilgili davaya müdahil olduğunu, tebliğ edilen gerekçeli karara göre davaya konu edilen ÇED olumlu kararı iptal edildiğini ve temyiz yoluna başvuracağını açıklamıştı.Gelinen noktada, Danıştay kararına göre 2019/574 E. dosyası için, söz konusu projeyle ilgili ikinci bir ÇED Olumlu kararının verilmesi nedeni ile, aynı projeyle ilgili iki farklı ÇED Olumlu kararının birlikte uygulanma olanağının bulunmadığı, davalı Bakanlıkça dava konusu ÇED Olumlu kararının zımni olarak geri alındığının kabulü gerektiği, bakılmakta olan davanın konusunun kalmadığı sonucuna varıldığından İzmir 6. İdare Mahkemesi 2019/574 E. sayılı kararın bozulmasına ve karar verilmesine yer olmadığına kesin olarak 2019/1120 E. dosyası açısından ise, İzmir 6. İdare Mahkemesi'nin kararının dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmında hukuki isabetsizlik bulunmadığı, davalı Bakanlık ve davalı Bakanlık yanında müdahil şirketimizin temyiz istemlerinin reddine kesin olarak karar verilmiştir.Mevcut durumda, Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artırımı Projesine ait mahkeme kararlarına konu üretim faaliyetlerinin tamamı yeni ÇED Olumlu kararı kapsamında madencilik (üretim) faaliyetleri ilgili mevzuatlara uygun şekilde devam etmektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959034BIST