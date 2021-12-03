***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTMSF Fon Kurulunun 2021/510 sayılı kararıyla, aşağıda yer alan Şirketlere, Yö