***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 30.06.2022 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2016 ve 2021 yılları arasına ait ekli kar payı tablolarında belirtilen Toplam 2.676.271.299,60 TL Brüt kar payı dağıtma kararı verdiğini ve ilgili kararı Genel Kurul Yetkisine sahip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na onaya sunulacağını açıklamıştı.TMSF Fon Kurulu, 01.07.2022 tarihli ve 2022/304 sayılı kararıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 30.06.2022 tarihli ve 2022/77 sayılı Şirketimiz Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 2016-2021 yılları arasında 6 adet kar dağıtım tablosunu onaylanmasına, Kar dağıtımı konusunda gerekli tüm iş ve işlemlerin tabi oldukları mevzuat uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesine ve kar dağıtımının 07.07.2022 tarihinde yapılmasına bugün itibariyle (01.07.2022) karar vermiştir.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu Kararı ve yıllar itibariyle hazırlanan Kar Payı ödeme tabloları ektedir.Ek olarak ödenecek Nakit Kar Payına ilişkin tutar ve oranları aşağıda yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla.Toplam Ödenecek Kar Payı Tutarı Brüt TL: 2.676.271.299,60 TLToplam Ödenecek Kar Payı Tutarı Net TL : 2.408.644.169,64 TL1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı Brüt (TL) : 17,549319997377051 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı Brüt (%) : 1754,9319997377051 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı Net (TL): 15,794387997639341 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı Net (%): 1579,438799763934http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040830BIST