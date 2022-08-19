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***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.08.2022 18:13
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     04.02.2022 tarihli KAP açıklamasında   çeşitli bankalarda toplam 831.319.953,47 TL.lık kur korumalı mevduat hesabı açıldığı bildirilmişti.
 
Vadesi dolan bu mevduatlarımız  vade dönüş tutarları olan toplam 1.109.006.730.TL üzerinden 6 ay uzatılmıştır. Elde edilen gelir için  stopaj ve   Kurumlar vergisi  ödenmeyecektir.
 
Kamu oyunun bilgilerine sunarız





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057198


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Yarım 3.321 3.375 -17,00  
Çeyrek 1.666 1.687 -8,00  
Gümüş.Ons 19,04 19,07 -0,49  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 -0,27  
B. Petrol 95,78 95,78 -0,81  
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