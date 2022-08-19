***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.02.2022 tarihli KAP açıklamasında çeşitli bankalarda toplam 831.319.953,47 TL.lık kur korumalı mevduat hesabı açıldığı bildirilmişti.Vadesi dolan bu mevduatlarımız vade dönüş tutarları olan toplam 1.109.006.730.TL üzerinden 6 ay uzatılmıştır. Elde edilen gelir için stopaj ve Kurumlar vergisi ödenmeyecektir.Kamu oyunun bilgilerine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057198BIST