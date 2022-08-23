***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2022 18:10
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ile Türkiye Maden İş Sendikası arasında 01.01.2022-31.12.2023 tarihlerini kapsayan 2 yıl süreli VII. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalanmış ve 24.03.2022 tarihinde KAP'da duyurulmuştur.
1- Artan enflasyon ve piyasa şartları nedeni ile çalışanlarımızın refah düzeylerini ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla, 01.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirketimizde çalışan sendikalı personelin almakta olduğu aylık brüt ücretlerine, aylık brüt 1.500 TL ile 1.900 TL arasında değişen oranlarda seyyanen ücret artışı yapılması,
2- 01.01.2023 tarihinde işyerinde çalışmakta olan sendika üyesi işçilerin, 01.01.2023 tarihi itibariyle almakta oldukları aylık brüt ücretlerine (1.madde de seyyanen eklenen tutarlar hariç tutularak), TÜİK tarafından yayımlanan, 2003 = 100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2022 indeks sayısının Aralık 2021 indeks sayısına göre değişimi oranına % 5 ilave zam yapılması hususlarında,
Türkiye Maden İş Sendikası ile 23.08.2022 tarihinde ek protokol imzalanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057835
BIST
17:593.060
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -61,22
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.057
17:5918,1554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0458
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
17:5918,0963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0286
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1566
En Düşük
17,9977
17:591.020,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,75
|Açılış
|: 1.020,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.024,89
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HKTM
|17,71
|3.518.233
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.912.310
|% 9,99
|
|BEYAZ
|14,76
|116.454.067
|% 9,99
|
|UTPYA
|15,87
|2.524.514
|% 9,98
|
|BJKAS
|7,50
|383.006.166
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.712.016
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|4.348.114
|% -9,97
|
|KGYO
|15,65
|22.098.603
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,50
|1.235.087
|% -9,95
|
|CMBTN
|308,20
|60.925.111
|% -9,17
|
|THYAO
|68,65
|11.072.368.727
|% 1,25
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|GARAN
|23,42
|3.753.746.813
|% 1,47
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|EKGYO
|3,80
|2.464.534.438
|% -4,28
|
|ALBRK
|2,35
|1.018.231.843
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1409
|18,1616
|% 0,29
|
|Euro
|18,0895
|18,1083
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,3439
|21,4510
|% -0,10
|
|Frank
|18,7177
|18,8305
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8164
|4,8406
|% 0,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|0,89
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,39
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.839
|6.903
|-13,00
|
|Yarım
|3.332
|3.374
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.687
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,05
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,43
|
Seans Raporu
17:59
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 68 kaybederek (% -1.58 ) 2, 729
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17:56
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