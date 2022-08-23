***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKoza Altın İşletmeleri A.Ş. ile Türkiye Maden İş Sendikası arasında 01.01.2022-31.12.2023 tarihlerini kapsayan 2 yıl süreli VII. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalanmış ve 24.03.2022 tarihinde KAP'da duyurulmuştur.1- Artan enflasyon ve piyasa şartları nedeni ile çalışanlarımızın refah düzeylerini ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla, 01.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirketimizde çalışan sendikalı personelin almakta olduğu aylık brüt ücretlerine, aylık brüt 1.500 TL ile 1.900 TL arasında değişen oranlarda seyyanen ücret artışı yapılması,2- 01.01.2023 tarihinde işyerinde çalışmakta olan sendika üyesi işçilerin, 01.01.2023 tarihi itibariyle almakta oldukları aylık brüt ücretlerine (1.madde de seyyanen eklenen tutarlar hariç tutularak), TÜİK tarafından yayımlanan, 2003 = 100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2022 indeks sayısının Aralık 2021 indeks sayısına göre değişimi oranına % 5 ilave zam yapılması hususlarında,Türkiye Maden İş Sendikası ile 23.08.2022 tarihinde ek protokol imzalanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057835BIST