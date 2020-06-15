***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.06.2020 13:52
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İSMET DEMİR CEO Yönetici
İSMET DEMİR GENEL MÜDÜR (Vekaleten) Yönetici
EMRE HÜSEYİN ŞAHİNALP GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - İDARİ İŞLER Yönetici
RAMAZAN EKİZOĞLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-MALİ İŞLER Yönetici
HİKMET YAVUZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - TEKNİK (Vekaleten) Yönetici
ADİL AYGAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - İŞLETMELER (Vekaleten) Yönetici
TAĞMAÇ ÇUHADAR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851182
BIST
13:50109.797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -38,88
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
13:506,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0262
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8409
En Düşük
6,8141
13:507,6910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0174
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7059
En Düşük
7,6457
13:50376,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,01
|Açılış
|: 376,35
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
375,48
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|26.835.770
|% 10,00
|
|CELHA
|12,11
|9.191.235
|% 9,99
|
|GEDZA
|11,35
|10.614.462
|% 9,98
|
|KSTUR
|46,32
|29.969
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|1.208.792
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|175.409
|% -10,00
|
|AYCES
|33,70
|697.860
|% -9,99
|
|TACTR
|6,05
|1.274.995
|% -9,97
|
|GSRAY
|3,29
|21.386.135
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|341.347
|% -9,82
|
|THYAO
|12,74
|576.209.540
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,95
|532.734.322
|% 1,04
|
|SASA
|10,78
|510.555.437
|% 4,56
|
|GUSGR
|4,41
|435.559.784
|% 5,76
|
|GARAN
|8,09
|371.321.899
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,95
|532.734.322
|% 1,04
|
|CEMAS
|1,28
|154.785.725
|% 2,40
|
|IEYHO
|0,80
|82.359.852
|% 6,67
|
|GUSGR
|4,41
|435.559.784
|% 5,76
|
|IHLGM
|1,56
|136.698.771
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5402
|8,5830
|% 0,24
|
|Frank
|7,1531
|7,1962
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8165
|1,8256
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-20,17
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.461
|-24,80
|
|Tam
|2.512
|2.529
|-25,50
|
|Yarım
|1.224
|1.234
|-12,40
|
|Çeyrek
|614
|618
|-6,20
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,17
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,06
|
|B. Petrol
|38,42
|38,42
|-0,31
|