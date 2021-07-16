***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİSMAİL GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 29.09.2016 İcrada Görevli Değil YK TMSF Evet Bağımsız Üye Değil YOK Değerlendirilmedi Hayır YOKENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 08.04.2019 İcrada Görevli Değil YK TMSF Evet Bağımsız Üye Değil YOK Değerlendirilmedi Hayır YOKİSMET DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.04.2020 İcrada Görevli Değil CEO TMSF Evet Bağımsız Üye Değil YOK Değerlendirilmedi Hayır YOKCAHİT TOKMAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.07.2021 İcrada Görevli Değil TMSF Evet Bağımsız Üye Değil YOK Değerlendirilmedi Hayır YOKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951511BIST