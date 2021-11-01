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***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

01.11.2021 18:18



***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/11/2021
Karar Sayısı
129
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                           SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMA YA İLİSKİN
ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ :II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
                                                                                                                                       
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu'nun 01.11.2021 karar tarihli ve 129 karar sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : II-14.1 Tebliği'nin ikinci bölümünün 9.maddesi gereğince sorumluluk beyanı.
1.     Şirketimizin 30 Eylül 2021  tarihinde sona eren Hesap Dönemi'ne ait  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II,N14.1 sayılı  Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i hükümlerine göre hazırlanmış  Finansal Tablolar,  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunın tarafımızdan incelenmiş olduğunu,
 
2.     Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,            Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
3.     Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını (yargılama süreci devam eden önceki mali dönemlere ait iş ve işlemlerin tablolara olası kümülatif yansımalarını TTK 401/4 maddesi hükümleri gereğince hariç tutarak ) beyan ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
 
  Mahmut ÇELİK          Ramazan KARADEMİR
  Genel Müdür            Genel Müdür Yardımcısı
          CEO                                   Mali
 
 
 
          İsmail GÜLER                      Enis Güçlü ŞİRİN                Cahit TOKMAK
   Yönetim Kurulu Başkanı      Yönetim Kurulu Başkan        Yönetim Kurulu Üyesi                       
                                                                                                             Vekili                                                                                                                         




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973524


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