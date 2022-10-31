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***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

31.10.2022 18:15
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
Karar Sayısı
2022 / 121
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimizce hazırlanan ve bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan özet finansal durum tablosu, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
A) Tarafımızca incelendiğini, 
B) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
C) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını (yargılama süreci devam eden önceki mali dönemlere ait iş ve işlemlerin tablolara olası kümülatif yansımalarını TTK 401/4 maddesi hükümleri gereğince hariç tutarak ) beyan ederiz.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075436


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Tam 6.617 6.696 1,00  
Yarım 3.224 3.273 0,00  
Çeyrek 1.617 1.636 1,00  
Gümüş.Ons 19,63 19,66 0,02  
Gümüş Gr. 11,73 11,76 0,01  
B. Petrol 94,75 94,75 0,13  
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