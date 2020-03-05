***KPHOL* *BALAT* *BTCIM* *KAPLM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
05.03.2020 16:29
***KPHOL******BALAT******BTCIM******KAPLM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BALAT, BTCIM, KAPLM, KPHOL
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BALAT 1 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E ABDULLAH ONARAN 1.008,000
BTCIM 2 BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E REMZI PÖZÜT 11,483
KAPLM 3 KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. E MEHMET ERSIN HATIR 27.900,000
KAPLM 4 KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. E NIHAL ÖZEN 161.598,000
KPHOL 5 KAPITAL YATIRIM HOLDING A.S. E MEHMET ERSIN HATIR 3.383,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işşlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824566
BIST
17:35112.114
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 1.329,03
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
17:356,1029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
17:356,8320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0625
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8399
En Düşük
6,7574
17:35325,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 5,42
|Açılış
|: 325,61
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
326,23
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.182.284
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.056.436
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.209.169
|% 14,91
|
|HLGYO
|1,63
|50.399.008
|% 10,14
|
|BURVA
|16,00
|297.530
|% 9,89
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,05
|56.840.012
|% -8,41
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|OZBAL
|1,95
|22.700.170
|% -5,80
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|THYAO
|11,80
|852.554.685
|% 0,43
|
|ASELS
|30,38
|842.058.246
|% 2,01
|
|GARAN
|10,34
|565.202.252
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,56
|317.928.049
|% 0,00
|
|ODAS
|2,14
|316.193.864
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|316.193.864
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,56
|317.928.049
|% 0,00
|
|KARSN
|1,93
|234.026.131
|% 0,00
|
|THYAO
|11,80
|852.554.685
|% 0,43
|
|KRDMD
|2,74
|177.114.706
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8590
|7,8984
|% 0,80
|
|Frank
|6,3896
|6,4281
|% 0,99
|
|Riyal
|1,6211
|1,6292
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|18,11
|
|Altın Gr.
|325
|325
|5,16
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,02
|
|B. Petrol
|50,99
|50,99
|-0,14
|
Seans Raporu
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17:46AGHOL
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17:44OYAYO
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