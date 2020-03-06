***KPHOL* *CELHA* *MIPAZ* *KRTEK* *RHEAG* *DOBUR* *INTEM* *IZFAS* *GRNYO* *KAPLM* *OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm









***KPHOL******CELHA******MIPAZ******KRTEK******RHEAG******DOBUR******INTEM******IZFAS******GRNYO******KAPLM******OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler CELHA, DOBUR, GRNYO, INTEM, IZFAS, KAPLM, KPHOL, KRTEK, MIPAZ, OSTIM, RHEAGSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **CELHA 1 ÇELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. E HATICE AKSAKAL 4,000DOBUR 2 DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.S. E HATICE AKSAKAL 1,000GRNYO 3 GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E HATICE AKSAKAL 1,000INTEM 4 INTEMA INSAAT VE TESISAT MALZEMELERI YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. E HATICE AKSAKAL 1,000IZFAS 5 IZMIR FIRÇA SANAYI VE TICARET A.S. E HATICE AKSAKAL 2,000KAPLM 6 KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. E HATICE AKSAKAL 5.045,000KAPLM 7 KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. E MELTEM AKSAKAL 18.974,000KAPLM 8 KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. E NIHAL ÖZEN 3.000,000KPHOL 9 KAPITAL YATIRIM HOLDING A.S. E HATICE AKSAKAL 1,000KRTEK 10 KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E HATICE AKSAKAL 1,000MIPAZ 11 MILPA TICARI VE SINAI ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A.S. E HATICE AKSAKAL 1,000OSTIM 12 OSTIM ENDÜSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. E DÖNDÜ ÇAVUS 1.194,000RHEAG 13 RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E HATICE AKSAKAL 1,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824939BIST