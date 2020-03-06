***KPHOL* *CELHA* *MIPAZ* *KRTEK* *RHEAG* *DOBUR* *INTEM* *IZFAS* *GRNYO* *KAPLM* *OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm
06.03.2020 16:46
***KPHOL******CELHA******MIPAZ******KRTEK******RHEAG******DOBUR******INTEM******IZFAS******GRNYO******KAPLM******OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler CELHA, DOBUR, GRNYO, INTEM, IZFAS, KAPLM, KPHOL, KRTEK, MIPAZ, OSTIM, RHEAG
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
CELHA 1 ÇELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. E HATICE AKSAKAL 4,000
DOBUR 2 DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.S. E HATICE AKSAKAL 1,000
GRNYO 3 GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E HATICE AKSAKAL 1,000
INTEM 4 INTEMA INSAAT VE TESISAT MALZEMELERI YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. E HATICE AKSAKAL 1,000
IZFAS 5 IZMIR FIRÇA SANAYI VE TICARET A.S. E HATICE AKSAKAL 2,000
KAPLM 6 KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. E HATICE AKSAKAL 5.045,000
KAPLM 7 KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. E MELTEM AKSAKAL 18.974,000
KAPLM 8 KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. E NIHAL ÖZEN 3.000,000
KPHOL 9 KAPITAL YATIRIM HOLDING A.S. E HATICE AKSAKAL 1,000
KRTEK 10 KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E HATICE AKSAKAL 1,000
MIPAZ 11 MILPA TICARI VE SINAI ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A.S. E HATICE AKSAKAL 1,000
OSTIM 12 OSTIM ENDÜSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. E DÖNDÜ ÇAVUS 1.194,000
RHEAG 13 RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E HATICE AKSAKAL 1,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824939
BIST