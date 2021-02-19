KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.02.2021 23:54
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent, İstanbul (212) 316 60 00 (212) 316 60 60
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Murat Alsan 10,996 TRY 5,497
Ruşen Fikret Selamet 9 TRY 4500
Erdal Tıkmak 9 TRY 4500
Hatice Nesrin Tuncer 9 TRY 4500
Gökhan Atılgan 9 TRY 4500
Orhan Akova 5,5 TRY 2750
İsmail Önder Ünal 5,5 TRY 2750
Hakkı Özgür Sıvacı 5,5 TRY 2750
Funda Aslanoğlu 5,5 TRY 2750
Serkan Ercin 5,5 TRY 2750
Şirin Soysal 5,5 TRY 2750
Hakan Ölekli 5,5 TRY 2750
Alper Güvenç 5,5 TRY 2,750
Çiğdem Atılgan 1 TRY 500
Işıl Keser 1 TRY 500
Ayşe Özlem Karahan 1 TRY 500
Mustafa Şafak Erdur 1 TRY 500
Aysel Tunç 1 TRY 500
Ali Tuğrul Uzun 1 TRY 500
Gökçe Adıgüzel 1 TRY 500
Aslı Dağıstanlı 0,002 TRY 1
Nilgün Çallıalp 0,002 TRY 1
Ayşe Merih Koçum 0,005 TRY 250
Erman Durmaz 0,005 TRY 250
Ahmet Hamdi Cura 0,005 TRY 250
Engin Ölmez 0,005 TRY 250
Muharrem Karataş 0,002 TRY 1
TOPLAM 100 TRY 50000
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
Murat Alsan Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 11.996
Hatice Nesrin Tuncer Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 9
ORHAN AKOVA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 5.5
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Murat Alsan
Ruşen Fikret Selamet
Erdal Tıkmak
Hatice Nesrin Tuncer
Gökhan Atılgan
Orman Durmaz
Muharrem Karataş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911256
BIST