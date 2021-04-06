KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.04.2021 15:51
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Murat Alsan 11,994 TRY 5,997
Ruşen Fikret Selamet 9 TRY 4500
Erdal Tıkmak 9 TRY 4500
Hatice Nesrin Tuncer 9 TRY 4500
Gökhan Atılgan 9 TRY 4500
Orhan Akova 5,5 TRY 2750
İsmail Önder Ünal 5,5 TRY 2750
Hakkı Özgür Sıvacı 5,5 TRY 2750
Funda Aslanoğlu 5,5 TRY 2750
Serkan Ercin 5,5 TRY 2750
Şirin Soysal 5,5 TRY 2750
Hakan Ölekli 5,5 TRY 2750
Alper Güvenç 5,5 TRY 2,750
Çiğdem Atılgan 1 TRY 500
Işıl Keser 1 TRY 500
Mustafa Şafak Erdur 1 TRY 500
Aysel Tunç 1 TRY 500
Ali Tuğrul Uzun 1 TRY 500
Gökçe Adıgüzel 1 TRY 500
Ayşe Dağıstanlı 0,002 TRY 1
Nilgün Çallıalp 0,002 TRY 1
Ayşe Merih Koçum 0,005 TRY 250
Erman Durmaz 0,005 TRY 250
Ahmet Hamdi Cura 0,005 TRY 250
Engin Ölmez 0,005 TRY 250
Muharrem Karataş 0,002 TRY 1
TOPLAM 100 TRY 50000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923827
BIST