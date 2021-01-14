***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.01.2021 11:06
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 15.01.2020
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 20 YIL
Fonun Tasfiye Tarihi 15.01.2041
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Balabanağa Mah. Büyük Reşitpaşa Cad. Kızılay Laleli Tıp Merkezi Apt. No:12/1 Fatih / İstanbul 02122631887 02122631884 portfoy@kizilay.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
AHMET İHSAN BAĞIRGAN Muhasebe ve Operasyon Yöneticisi 02122631887 ahmet.bagirgan@kizilay.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902041
BIST
12:551.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,70
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.556
12:557,3785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0243
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
12:558,9921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0083
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9774
12:55436,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,80
|Açılış
|: 436,73
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler12:55
|YAPRK
|117,80
|24.793.841
|% 9,99
|
|POLTK
|437,40
|1.149.487
|% 9,98
|
|SODSN
|32,00
|294.464
|% 9,97
|
|YONGA
|34,64
|627.781
|% 9,97
|
|EMNIS
|51,20
|1.044.173
|% 9,97
|
|KUTPO
|55,60
|98.623.851
|% -9,96
|
|DAGI
|8,44
|41.069.011
|% -5,80
|
|LUKSK
|33,10
|3.332.555
|% -5,70
|
|RODRG
|14,86
|2.747.893
|% -5,11
|
|FORMT
|5,06
|10.334.608
|% -5,07
|
|THYAO
|13,39
|1.192.598.902
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,69
|1.012.239.148
|% -2,38
|
|TCELL
|17,13
|638.254.414
|% -0,12
|
|SISE
|7,81
|609.729.558
|% -2,13
|
|FENER
|40,04
|573.748.308
|% 2,72
|
|DOHOL
|3,69
|1.012.239.148
|% -2,38
|
|SKBNK
|1,65
|377.350.776
|% 3,12
|
|TSKB
|1,91
|336.903.329
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,45
|342.443.687
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|1.192.598.902
|% 0,83
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3754
|7,3785
|% -0,33
|
|Euro
|8,9846
|8,9921
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,0306
|10,0809
|% -0,29
|
|Frank
|8,2744
|8,3243
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9587
|1,9685
|% -0,46
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-7,49
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.945
|-49,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|-43,79
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-21,18
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,60
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,19
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,88
|55,88
|-0,18
|