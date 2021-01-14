***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 15.01.2020ISIN Kodu TRYKZLY00018Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10 YILFonun Tasfiye Tarihi 15.01.2030İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBalabanağa Mah. Büyük Reşitpaşa Cad. Kızılay Laleli Tıp Merkezi Apt. No:12/1 Fatih / İstanbul 02122631887 portfoy@kizilay.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaAHMET İHSAN BAĞIRGAN Muhasebe ve Operasyon Yöneticisi 02122631887 ahmet.bagirgan@kizilay.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902043BIST