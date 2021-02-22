***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBalabanağa Mah. Büyük Reşitpaşa Cad. Kızılay Laleli Tıp Merkezi Apt. No:12/1 Fatih / İstanbul 0212 2631887 0212 2631884 portfoy@kizilay.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaEmre Ergün KARATAŞ Mali İşler Müdürü 02122631887-1210 ergun.karatas@kizilay.com.trBilge Özlem UYKAN Muhasebe ve Operasyon Uzman Yrd. 02122631887-1209 bilge.uykan@kizilay.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911412BIST