***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.10.2020 15:42
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Şirket'imiz, Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin EK'li şekilde tadil edilerek, Şirketimiz'in 10.000.000.-TL (onmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, Şirket çıkarılmış sermayesinin, 5.000.000.-TL (beşmilyonTürkLirası)'dan 8.000.000.-TL (sekizmilyonTürk Lirası)'na artırılmasına ilişkin Şirket talebi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 09.10.2020 tarih ve "Sermaye artırımı başvurunuz hk." konulu, E-12233903-350.05.99-10182 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
Şirket'in artırılan 3.000.000,00.-TL (üçmilyonTürkLirası) tutarındaki sermayeyi temsilen beheri 1,00.-TL (birTürkLirası) değerindeki 3.000.000 (üçmilyon) adet nama yazılı, primsiz ve imtiyazsız 3.000.000 (üçmilyon) adet paya karşılık gelen 3.000.000,00.-TL (üçmilyonTürkLirası) tutarındaki sermayenin tamamı Şirket'imizin tek pay sahibi KIZILAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmekte olup rüçhan haklarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin Şirket'in 2020/28 sayılı 12.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin tadil tasarısı şekli ekte sunulmaktadır.
EK: 12.10.2020 sayılı 2020/28 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve eki tadil tasarısı
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881945
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|% 2,11
|
|ZOREN
|2,96
|1.478.065.329
|% -3,27
|
|PETKM
|4,70
|2.045.391.697
|% -3,09
|
|ECILC
|7,12
|2.126.973.095
|% 3,19
|
|KRDMD
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|3.204
|3.252
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|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
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|Yarım
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|1.579
|-7,91
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|Çeyrek
|772
|790
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|Gümüş.Ons
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|24,11
|-0,19
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