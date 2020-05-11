***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2020 10:53
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843990
BIST
12:0998.217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 371,92
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
12:097,0906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
12:097,6719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0119
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
12:09388,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,42
|Açılış
|: 388,44
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DAGI
|2,97
|8.155.442
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|7.463.251
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|9.620.503
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,97
|35.110.312
|% -8,05
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|KRDMB
|2,51
|41.685.762
|% -7,72
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|RAYSG
|6,60
|1.586.295
|% -6,91
|
|ISFIN
|3,84
|471.785.685
|% 8,17
|
|KRDMD
|2,36
|308.575.325
|% -2,88
|
|ALKIM
|14,35
|272.612.744
|% 8,88
|
|GARAN
|7,85
|250.871.603
|% -0,13
|
|MGROS
|31,18
|220.230.626
|% 5,12
|
|KRDMD
|2,36
|308.575.325
|% -2,88
|
|ISFIN
|3,84
|471.785.685
|% 8,17
|
|IHLGM
|1,11
|83.754.465
|% 0,91
|
|ISGYO
|1,60
|115.631.449
|% 1,91
|
|PETKM
|3,71
|180.484.710
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7419
|8,7858
|% -0,25
|
|Frank
|7,2582
|7,3019
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8818
|1,8912
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,67
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.550
|-18,50
|
|Tam
|2.571
|2.617
|-19,00
|
|Yarım
|1.255
|1.279
|-9,30
|
|Çeyrek
|625
|640
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,01
|
|B. Petrol
|30,23
|30,23
|-0,74
|
Seans Raporu
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