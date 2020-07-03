***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.07.2020 10:17
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854311
BIST
11:32117.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 218,38
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
11:326,8574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8574
En Düşük
6,8453
11:327,7056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7178
En Düşük
7,6844
11:32391,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 391,26
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,75
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|VKFYO
|4,34
|30.207.179
|% 8,77
|
|METUR
|2,76
|5.901.537
|% 8,24
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|KENT
|594,00
|10.088.623
|% -4,44
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|EPLAS
|16,15
|5.491
|% -3,87
|
|ISBIR
|1.251,00
|111.339
|% -3,77
|
|KARSN
|3,50
|488.118.916
|% 6,06
|
|KRDMD
|3,19
|413.018.267
|% -1,54
|
|ODAS
|2,63
|349.260.772
|% 3,14
|
|THYAO
|12,08
|347.350.414
|% -1,47
|
|EKGYO
|2,07
|305.884.690
|% 0,00
|
|IEYHO
|1,08
|198.005.958
|% 5,88
|
|CEMAS
|1,72
|281.688.198
|% 2,99
|
|ALBRK
|1,84
|276.087.646
|% 4,55
|
|EKGYO
|2,07
|305.884.690
|% 0,00
|
|KARSN
|3,50
|488.118.916
|% 6,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5157
|8,5584
|% -0,05
|
|Frank
|7,2153
|7,2588
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-0,73
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|2.533
|2.552
|-2,00
|
|Tam
|2.607
|2.619
|-2,00
|
|Yarım
|1.266
|1.281
|-1,00
|
|Çeyrek
|633
|641
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,01
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|-0,50
|