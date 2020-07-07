***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2020 10:02
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855505
BIST
11:30119.148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 662,65
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
118.398
11:306,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8672
En Düşük
6,8524
11:307,7480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0184
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7426
11:30392,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,10
|Açılış
|: 392,65
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
392,58
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|8.225.043
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,29
|2.393.423
|% 9,98
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|39.391.236
|% 9,84
|
|ZOREN
|2,69
|183.721.420
|% 9,80
|
|BJKAS
|3,23
|228.557.729
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|24.748.681
|% -7,92
|
|KRDMA
|4,33
|6.684.049
|% -4,84
|
|KATMR
|5,04
|16.729.647
|% -4,73
|
|GLRYH
|11,88
|8.076.410
|% -3,81
|
|EKGYO
|2,21
|1.219.033.938
|% 3,27
|
|ODAS
|2,99
|773.666.449
|% 5,28
|
|GARAN
|8,39
|534.736.330
|% 0,24
|
|TKFEN
|17,98
|422.876.089
|% 0,95
|
|TUPRS
|88,65
|416.615.845
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,21
|1.219.033.938
|% 3,27
|
|ODAS
|2,99
|773.666.449
|% 5,28
|
|IHLGM
|1,96
|262.580.130
|% 6,52
|
|DOHOL
|2,36
|285.684.546
|% 3,51
|
|SKBNK
|1,83
|185.962.545
|% 5,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5465
|8,5894
|% 0,02
|
|Frank
|7,2486
|7,2922
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-8,12
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|2.544
|2.564
|-7,00
|
|Tam
|2.619
|2.631
|-7,20
|
|Yarım
|1.272
|1.287
|-3,50
|
|Çeyrek
|636
|644
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
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|B. Petrol
|42,80
|42,80
|-0,30
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