***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2020 10:15
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856552
BIST
10:03119.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 67,70
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
119.768
En Düşük
119.173
10:036,8621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8658
En Düşük
6,8525
10:037,7477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0107
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7501
En Düşük
7,7149
10:03396,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,09
|Açılış
|: 396,07
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,34
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|10,68
|834.247
|% 9,99
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|VKFYO
|5,74
|985.018
|% 8,51
|
|RTALB
|32,98
|1.805.919
|% 7,64
|
|IZFAS
|2,84
|298.174
|% 7,58
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|MRGYO
|2,62
|545.581
|% -5,76
|
|ULAS
|5,02
|109.125
|% -4,56
|
|BAYRK
|7,15
|36.951
|% -4,16
|
|FENER
|13,30
|1.193.848
|% -3,48
|
|CEMAS
|1,81
|437.095.687
|% 0,00
|
|BIMAS
|71,40
|390.023.001
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|314.103.479
|% 0,00
|
|DOAS
|15,23
|120.182.836
|% 0,00
|
|BIZIM
|20,10
|109.690.173
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,81
|437.095.687
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|314.103.479
|% 0,00
|
|YKGYO
|4,12
|82.061.778
|% 0,00
|
|BNTAS
|4,26
|67.366.659
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,25
|32.888.948
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5826
|8,6256
|% 0,05
|
|Frank
|7,2500
|7,2937
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8233
|1,8325
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|0,38
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.616
|2.655
|71,10
|
|Tam
|2.638
|2.651
|-0,20
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|-0,10
|
|Çeyrek
|641
|649
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,38
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,04
|0,01
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,20
|