***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2020 10:02
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875227
BIST
10:261.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,36
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.113
10:267,4991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0092
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4991
En Düşük
7,4788
10:268,8956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0200
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,8956
En Düşük
8,8600
10:26473,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,65
|Açılış
|: 473,55
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
473,72
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler10:24
|VAKFN
|4,04
|5.150.770
|% 1.168,47
|
|SUMAS
|33,22
|109.493
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|702.979
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|2.266.583
|% 10,00
|
|EMNIS
|15,52
|191.641
|% 9,99
|
|KENT
|429,30
|343.011
|% -10,00
|
|FENER
|30,64
|54.268.275
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,50
|5.304.845
|% -8,91
|
|SODSN
|15,50
|107.601
|% -7,90
|
|FRIGO
|22,02
|160.262
|% -7,09
|
|PETKM
|4,42
|115.342.756
|% 0,45
|
|SASA
|16,61
|107.638.356
|% 2,09
|
|SISE
|6,41
|104.108.642
|% 0,94
|
|KRDMD
|3,11
|66.717.241
|% 0,00
|
|PETUN
|24,04
|59.067.887
|% 1,43
|
|PETKM
|4,42
|115.342.756
|% 0,45
|
|IHLAS
|1,07
|23.181.260
|% 1,90
|
|KRDMD
|3,11
|66.717.241
|% 0,00
|
|SISE
|6,41
|104.108.642
|% 0,94
|
|AFYON
|4,18
|51.768.776
|% 1,95
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4960
|7,4983
|% 0,11
|
|Euro
|8,8899
|8,8939
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,6316
|9,6799
|% 0,04
|
|Frank
|8,2295
|8,2791
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9926
|2,0026
|% 0,06
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|10,42
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,06
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|41,29
|41,29
|0,76
|