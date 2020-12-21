***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2020 10:00
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893983
BIST
12:571.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -14,07
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.383
12:577,6698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0412
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
12:579,3313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0213
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
12:57464,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,57
|Açılış
|: 464,12
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
459,88
BIST En Aktif Hisseler12:55
|BOSSA
|15,40
|18.601.395
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|240.426
|% 10,00
|
|MARKA
|6,84
|10.788.480
|% 9,97
|
|SNKRN
|12,28
|284.847
|% 9,94
|
|SMART
|9,09
|34.766.256
|% 9,92
|
|RAYSG
|18,02
|11.421.292
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|349.824
|% -9,99
|
|MZHLD
|21,70
|36.738
|% -9,96
|
|CASA
|124,00
|46.500
|% -9,95
|
|PKENT
|800,90
|76.886
|% -8,99
|
|ASELS
|18,22
|1.178.971.994
|% 2,13
|
|TSKB
|1,91
|1.098.436.989
|% 3,80
|
|THYAO
|12,32
|1.001.526.993
|% -4,94
|
|GARAN
|9,71
|673.624.888
|% -1,62
|
|EKGYO
|2,16
|597.976.061
|% -2,26
|
|TSKB
|1,91
|1.098.436.989
|% 3,80
|
|EKGYO
|2,16
|597.976.061
|% -2,26
|
|ODAS
|4,02
|360.165.458
|% 1,52
|
|SKBNK
|1,42
|120.884.810
|% -1,39
|
|THYAO
|12,32
|1.001.526.993
|% -4,94
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6549
|7,6620
|% 0,44
|
|Euro
|9,3132
|9,3231
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,0883
|10,1388
|% -1,72
|
|Frank
|8,5791
|8,6308
|% -0,19
|
|Riyal
|2,0337
|2,0439
|% 0,31
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|10,13
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,77
|
|Cumhuriyet
|3.103
|3.150
|27,00
|
|Tam
|3.079
|3.158
|15,10
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|7,30
|
|Çeyrek
|746
|764
|3,65
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,47
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,26
|
|B. Petrol
|50,08
|50,08
|-2,18
|