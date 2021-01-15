***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.01.2021 15:12
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902597
BIST
15:591.527
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -19,88
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.525
15:597,4398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0789
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4585
En Düşük
7,3521
15:599,0189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0506
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0376
En Düşük
8,9346
15:59441,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,84
|Açılış
|: 441,37
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler15:59
|PKENT
|1.076,90
|2.214.360
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|15.983.275
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|KSTUR
|208,20
|1.731.808
|% 9,98
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|36.871.354
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,83
|2.409.381.904
|% 1,29
|
|KOZAL
|112,70
|1.591.533.083
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,47
|1.332.699.573
|% -0,40
|
|THYAO
|13,22
|1.318.687.976
|% -0,30
|
|DOHOL
|3,45
|1.205.392.974
|% -4,96
|
|EKGYO
|2,47
|1.332.699.573
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,45
|1.205.392.974
|% -4,96
|
|SISE
|7,83
|2.409.381.904
|% 1,29
|
|SKBNK
|1,60
|463.135.696
|% -2,44
|
|TSKB
|1,85
|433.406.706
|% -1,07
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4320
|7,4398
|% 1,07
|
|Euro
|9,0087
|9,0189
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,0888
|10,1394
|% 0,38
|
|Frank
|8,3297
|8,3799
|% 0,78
|
|Riyal
|1,9742
|1,9841
|% 0,90
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|0,33
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,08
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|7,00
|
|Tam
|2.903
|2.977
|8,55
|
|Yarım
|1.403
|1.440
|4,13
|
|Çeyrek
|704
|720
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,28
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|-0,84
|