***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.06.2022 17:30
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036976
BIST
17:352.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -19,24
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
17:3517,2637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1533
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
17:3518,0501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0385
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
17:351.012,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -16,99
|Açılış
|: 1.012,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.011,31
BIST En Aktif Hisseler17:35
|ORCAY
|18,15
|71.555.081
|% 10,00
|
|EUREN
|23,76
|384.002.916
|% 10,00
|
|DOBUR
|48,92
|13.240.426
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|155.570.113
|% 9,96
|
|UFUK
|55,45
|2.606.555
|% 9,91
|
|TSGYO
|5,48
|73.476.675
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|GESAN
|30,36
|181.507.410
|% -7,38
|
|ACSEL
|53,00
|15.506.599
|% -7,26
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|THYAO
|47,00
|5.285.967.229
|% 0,64
|
|EREGL
|31,40
|2.491.516.639
|% -5,54
|
|SISE
|22,16
|1.981.958.103
|% -0,27
|
|KRDMD
|13,16
|1.497.405.293
|% -5,93
|
|SASA
|42,52
|1.265.546.676
|% -3,28
|
|EKGYO
|2,60
|642.527.650
|% 0,39
|
|SEGYO
|1,18
|278.230.157
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,76
|913.008.448
|% 0,21
|
|DOHOL
|4,04
|665.583.251
|% -0,25
|
|ODAS
|2,83
|415.498.616
|% -3,08
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2503
|17,2637
|% 0,90
|
|Euro
|18,0287
|18,0501
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,9005
|21,0053
|% -0,50
|
|Frank
|17,2645
|17,3685
|% 0,10
|
|Riyal
|4,5829
|4,6059
|% 0,78
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-44,14
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-16,99
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.708
|6.829
|-111,00
|
|Yarım
|3.293
|3.340
|-55,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.670
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,02
|21,04
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|-0,35
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,95
|
Seans Raporu
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