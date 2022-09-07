***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2022 17:54
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061093
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
18:0518,1636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1123
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1636
En Düşük
18,0019
18:051.003,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.003,72
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.004,13
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|15,18
|2.286.410
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
|
|ORGE
|12,98
|55.622.981
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|SELGD
|5,73
|5.027.575
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.751.565
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.220.133
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|654.978
|% -9,92
|
|FADE
|9,07
|215.175.976
|% -8,38
|
|THYAO
|74,70
|8.555.430.192
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.832.813
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.064.994
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.832.813
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.464.419
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2274
|18,2375
|% 0,02
|
|Euro
|18,1534
|18,1636
|% 0,62
|
|Sterlin
|20,8186
|20,9230
|% -0,55
|
|Frank
|18,4938
|18,6052
|% 0,29
|
|Riyal
|4,8371
|4,8613
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|9,94
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|5,11
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.767
|6.859
|19,00
|
|Yarım
|3.297
|3.351
|12,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.678
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,31
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|0,14
|
|B. Petrol
|89,87
|89,87
|-2,96
|