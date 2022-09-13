***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 10:09
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062520
BIST
12:053.700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 50,75
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
12:0518,2475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0324
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2475
En Düşük
18,2119
12:0518,5275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0788
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5464
En Düşük
18,4317
12:051.012,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,63
|Açılış
|: 1.012,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,74
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler12:03
|TURSG
|8,30
|366.960.539
|% 9,93
|
|HKTM
|42,56
|43.115.171
|% 9,58
|
|OYYAT
|30,72
|38.265.640
|% 9,40
|
|ISSEN
|42,40
|34.851.449
|% 4,69
|
|SELVA
|9,23
|95.340.319
|% 4,29
|
|ZRGYO
|5,06
|84.171.344
|% -5,07
|
|GZNMI
|32,90
|29.264.740
|% -4,25
|
|MEDTR
|22,60
|13.509.457
|% -3,83
|
|KLKIM
|31,76
|66.245.257
|% -3,76
|
|DERHL
|8,11
|11.307.967
|% -3,57
|
|TURSG
|8,30
|366.960.539
|% 9,93
|
|YEOTK
|25,14
|218.268.550
|% 1,37
|
|OYAKC
|15,95
|193.532.216
|% -1,60
|
|INVEO
|21,72
|173.452.085
|% 0,93
|
|ENJSA
|17,98
|121.940.624
|% -3,33
|
|TURSG
|8,30
|366.960.539
|% 9,93
|
|KRPLS
|6,63
|114.964.628
|% 0,45
|
|MOBTL
|2,29
|38.839.447
|% -1,29
|
|ZRGYO
|5,06
|84.171.344
|% -5,07
|
|PSGYO
|4,57
|62.739.003
|% 0,00
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2404
|18,2483
|% 0,18
|
|Euro
|18,5207
|18,5270
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,3074
|21,4143
|% 0,35
|
|Frank
|19,1069
|19,2220
|% 0,38
|
|Riyal
|4,8408
|4,8651
|% 0,09
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|1,70
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|1,02
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.798
|6.855
|-1,00
|
|Yarım
|3.313
|3.350
|0,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,81
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,01
|
|B. Petrol
|94,93
|94,93
|0,93
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:18VKFYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 467, 549 adet işlem
-
12:15XU100
Endeks 3, 698 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 48, 376.00 milyon TL de
-
12:14KARSN
Yüzde 4.44 oranında artışla 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 449, 564 adet işlem
-
12:13KARSN
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 297, 035 adet işlem
-
12:12TURSG
Yüzde 9.93 oranında artışla 8.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 474, 235 adet işlem