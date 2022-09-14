***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2022 11:08
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063015
BIST
12:153.325
En Yüksek
|Değişim
|: -2,98%
|| -101,98
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
12:1518,2608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
12:1518,2714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0780
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2817
En Düşük
18,1753
12:151.000,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.000,05
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler12:13
|PAGYO
|23,12
|9.106.573
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.663.090
|% 9,96
|
|DESA
|31,62
|29.717.584
|% 9,64
|
|HURGZ
|2,91
|56.249.833
|% 8,58
|
|RAYSG
|14,08
|3.545.657
|% 6,59
|
|ISCTR
|10,17
|1.161.671.566
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|26.874.603
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.212.787.648
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|31.266.439
|% -9,99
|
|ATSYH
|141,50
|456.055
|% -9,99
|
|THYAO
|70,60
|2.121.778.828
|% -0,70
|
|KRDMD
|13,04
|1.916.681.511
|% -9,76
|
|ASELS
|29,52
|1.729.750.380
|% -1,60
|
|AKBNK
|14,19
|1.308.132.907
|% -9,96
|
|EREGL
|29,92
|1.265.438.895
|% -1,90
|
|EKGYO
|4,34
|1.069.117.837
|% -9,96
|
|YKBNK
|7,86
|1.169.235.056
|% -9,97
|
|KRDMD
|13,04
|1.916.681.511
|% -9,76
|
|CEMAS
|1,41
|171.981.526
|% -4,08
|
|ISCTR
|10,17
|1.161.671.566
|% -10,00
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2521
|18,2575
|% 0,04
|
|Euro
|18,2572
|18,2635
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,0017
|21,1071
|% 0,43
|
|Frank
|18,9129
|19,0268
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8410
|4,8653
|% 0,00
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|2,07
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|0,79
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|7,00
|
|Tam
|6.756
|6.808
|-8,00
|
|Yarım
|3.292
|3.328
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,50
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|0,08
|
|B. Petrol
|93,11
|93,11
|-0,06
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 15 kaybederek (% -3.37 ) 2, 957
-
12:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TSKB, ATSYH, EKGYO, ISCTR, HALKB, VAKBN, YKBNK, SKBNK, GARAN, AKBNK
-
12:26
RAYSG, HURGZ, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:26
ZPX30, KRDMB, KRDMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:26
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 74 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 181 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem