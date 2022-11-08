***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 15:11
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077956
BIST
15:594.385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 53,20
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
15:5918,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1309
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
15:5918,6082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0732
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
15:59999,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,68
|Açılış
|: 999,97
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler15:57
|GRSEL
|15,95
|29.736.652
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|768.476.345
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|CELHA
|25,32
|36.365.282
|% 9,99
|
|DESA
|42,98
|32.950.351
|% 9,98
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|SILVR
|31,34
|45.804.636
|% -9,16
|
|EREGL
|35,88
|11.151.999.838
|% -2,02
|
|THYAO
|114,00
|10.588.169.022
|% 6,34
|
|EKGYO
|5,03
|5.652.253.680
|% 5,01
|
|ASELS
|36,56
|4.852.604.079
|% 2,52
|
|KRDMD
|13,17
|4.032.786.184
|% -4,91
|
|EKGYO
|5,03
|5.652.253.680
|% 5,01
|
|EREGL
|35,88
|11.151.999.838
|% -2,02
|
|KRDMD
|13,17
|4.032.786.184
|% -4,91
|
|SKBNK
|2,13
|584.989.821
|% 2,40
|
|ISCTR
|9,24
|2.399.672.886
|% -0,11
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5972
|18,6156
|% 0,75
|
|Euro
|18,6023
|18,6082
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,2227
|21,3291
|% 0,03
|
|Frank
|18,6708
|18,7833
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9348
|4,9596
|% 0,62
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|-3,06
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|5,27
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|-27,00
|
|Tam
|6.696
|6.745
|-3,00
|
|Yarım
|3.263
|3.297
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,42
|0,06
|
|B. Petrol
|97,50
|97,50
|-0,42
|