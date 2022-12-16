***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2022 16:32
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088031
BIST
16:395.181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -8,29
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
16:3918,6516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
16:3919,8297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 19,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
16:391.069,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.069,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.071,30
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler16:37
|ARASE
|255,20
|25.319.923
|% 10,00
|
|BRKSN
|25,30
|9.022.458
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.707.922
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.646.496.467
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.528.836
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|868.131.880
|% -9,99
|
|RALYH
|39,34
|165.309.190
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.320.295
|% -9,82
|
|KLNMA
|15,51
|1.087.168
|% -8,76
|
|VAKBN
|12,25
|5.393.661.643
|% 6,80
|
|THYAO
|139,20
|5.304.580.513
|% -0,64
|
|PETKM
|18,82
|5.179.192.801
|% 3,52
|
|YKBNK
|11,79
|4.884.547.544
|% -0,42
|
|AKBNK
|18,74
|4.207.600.930
|% 1,30
|
|EKGYO
|8,07
|3.919.518.977
|% 2,41
|
|VAKBN
|12,25
|5.393.661.643
|% 6,80
|
|SKBNK
|3,13
|1.275.025.996
|% 7,56
|
|YKBNK
|11,79
|4.884.547.544
|% -0,42
|
|ISCTR
|12,32
|3.674.785.509
|% 1,40
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6462
|18,6499
|% 0,03
|
|Euro
|19,8269
|19,8342
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,6429
|22,7564
|% 0,03
|
|Frank
|19,9654
|20,0857
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9435
|4,9683
|% 0,02
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|9,12
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|5,15
|
|Cumhuriyet
|7.193
|7.302
|24,00
|
|Tam
|7.230
|7.276
|18,00
|
|Yarım
|3.501
|3.557
|9,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,81
|13,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,12
|79,12
|-2,09
|
Seans Raporu
16:37
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16:52PRKME
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 26.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 147, 680 adet işlem
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16:51OYLUM
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 081, 082 adet işlem
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16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TCELL, HEKTS
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16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, PETKM, ARCLK
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16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 49 kaybederek (% -0.36 ) 4, 522