***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2023 14:18
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199968
BIST
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14:358.266
En Düşük
|Değişim
|: -0,80%
|| -66,75
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.451
14:3527,5714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0427
|Açılış
|: 27,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6008
En Düşük
27,3729
14:3529,0936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1075
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
14:351.613,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.613,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler14:33
|TETMT
|2.228,90
|20.730.167
|% 10,00
|
|BFREN
|8.970,60
|28.598.273
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|88.000.481
|% 9,99
|
|QNBFL
|738,70
|3.802.089
|% 9,99
|
|QNBFB
|324,00
|10.648.260
|% 9,98
|
|REEDR
|21,64
|342.519.753
|% -9,98
|
|BRKVY
|59,55
|46.600.141
|% -8,67
|
|MANAS
|11,10
|170.291.737
|% -7,88
|
|COSMO
|172,40
|57.314.873
|% -7,21
|
|ADESE
|2,43
|401.032.968
|% -6,54
|
|THYAO
|235,30
|5.436.853.042
|% -1,34
|
|TUPRS
|147,80
|4.193.487.623
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,78
|3.811.548.411
|% -3,28
|
|PETKM
|22,00
|3.596.729.847
|% 0,00
|
|YKBNK
|18,07
|3.347.129.310
|% 0,11
|
|ZOREN
|6,78
|3.811.548.411
|% -3,28
|
|EKGYO
|7,97
|2.361.874.600
|% -0,38
|
|YKBNK
|18,07
|3.347.129.310
|% 0,11
|
|PETKM
|22,00
|3.596.729.847
|% 0,00
|
|ADESE
|2,43
|401.032.968
|% -6,54
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5440
|27,5505
|% 0,08
|
|Euro
|29,0804
|29,1013
|% 0,40
|
|Sterlin
|33,3383
|33,5055
|% -0,01
|
|Frank
|29,9854
|30,1660
|% 0,21
|
|Riyal
|7,3246
|7,3613
|% -0,00
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|0,45
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.615
|1,07
|
|Cumhuriyet
|11.100
|11.268
|-12,00
|
|Tam
|10.865
|10.959
|-43,00
|
|Yarım
|5.449
|5.496
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.716
|2.748
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,68
|18,70
|0,07
|
|B. Petrol
|84,49
|84,49
|-1,32
|