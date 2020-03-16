***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.03.2020 09:03
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMA, KRDMB, KRDMD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri AŞ Karabük ŞB tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828990
BIST
13:3389.545
En Yüksek
|Değişim
|: -6,34%
|| -6.059,96
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.405
13:336,3867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0572
|Açılış
|: 6,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3885
En Düşük
6,2780
13:337,1365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1035
|Açılış
|: 7,1280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
13:33309,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,17
|Açılış
|: 309,22
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,62
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,99
|58.382.891
|% 9,52
|
|BMELK
|1,20
|206.556
|% 9,09
|
|KUYAS
|1,14
|9.069.366
|% 7,55
|
|VKING
|3,78
|5.584.503
|% 5,88
|
|ISKUR
|292.999,60
|293.000
|% 3,90
|
|AVISA
|12,69
|293.581
|% -10,00
|
|IHEVA
|2,07
|2.026.341
|% -10,00
|
|QNBFL
|121,50
|713.177
|% -10,00
|
|TMPOL
|3,24
|825.993
|% -10,00
|
|HURGZ
|0,81
|1.140.431
|% -10,00
|
|ASELS
|23,60
|357.616.521
|% -7,31
|
|THYAO
|8,49
|301.375.764
|% -7,11
|
|GARAN
|8,37
|276.627.310
|% -7,10
|
|ECILC
|3,81
|163.625.769
|% -6,16
|
|YKBNK
|2,11
|97.313.769
|% -4,52
|
|ODAS
|1,27
|75.885.530
|% -7,97
|
|IHLGM
|0,88
|51.364.034
|% -7,37
|
|YKBNK
|2,11
|97.313.769
|% -4,52
|
|EKGYO
|1,16
|49.223.144
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,50
|20.952.702
|% -7,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8264
|7,8657
|% 1,02
|
|Frank
|6,7279
|6,7684
|% 1,53
|
|Riyal
|1,6951
|1,7036
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.506
|-24,71
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|2.097
|2.129
|17,00
|
|Tam
|2.067
|2.120
|-3,23
|
|Yarım
|999
|1.026
|-1,56
|
|Çeyrek
|501
|513
|-0,78
|
|Gümüş.Ons
|12,95
|13,00
|-1,75
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,35
|
|B. Petrol
|31,23
|31,23
|-2,62
|