***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.05.2020 09:27
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMA, KRDMB, KRDMD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Zeki Yolbulan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847114
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
105.495
En Düşük
103.798
18:056,7856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7884
En Düşük
6,7656
18:057,4818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0220
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
18:05374,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,47
|Açılış
|: 374,95
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,45
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|VESTL
|13,84
|114.233.071
|% 0,00
|
|TIRE
|6,93
|39.741.569
|% 0,00
|
|SAYAS
|3,56
|5.840.061
|% 0,00
|
|NETAS
|15,54
|84.815.759
|% 0,00
|
|RYSAS
|6,64
|82.437.403
|% 0,00
|
|VESTL
|13,84
|114.233.071
|% 0,00
|
|TIRE
|6,93
|39.741.569
|% 0,00
|
|SAYAS
|3,56
|5.840.061
|% 0,00
|
|NETAS
|15,54
|84.815.759
|% 0,00
|
|RYSAS
|6,64
|82.437.403
|% 0,00
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 0,00
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 0,00
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 0,00
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 0,00
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 0,00
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,00
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3011
|8,3427
|% 0,25
|
|Frank
|6,9770
|7,0191
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8006
|1,8097
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|10,08
|
|Altın Gr.
|375
|375
|2,83
|
|Cumhuriyet
|2.436
|2.466
|19,40
|
|Tam
|2.508
|2.530
|20,00
|
|Yarım
|1.224
|1.237
|9,80
|
|Çeyrek
|612
|619
|4,90
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,36
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|34,11
|34,11
|-0,63
|