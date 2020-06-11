***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.06.2020 09:16
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMB, KRDMD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yolbulanlar Nakliyat ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850585
BIST
10:41109.658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -120,54
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
109.761
En Düşük
108.956
10:416,7896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,7942
En Düşük
6,7686
10:417,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0107
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7279
En Düşük
7,6811
10:41378,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 378,86
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.063.813
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,80
|37.773.170
|% 9,97
|
|RTALB
|27,40
|87.592.829
|% 9,95
|
|EKIZ
|9,76
|3.045.706
|% 9,91
|
|EGCYO
|1,81
|569.862
|% 9,70
|
|GLBMD
|4,42
|322.134
|% -9,98
|
|FORMT
|3,58
|2.241.542
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|44.525
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,43
|5.999.745
|% -5,92
|
|KUTPO
|26,00
|434.569
|% -4,06
|
|EKGYO
|1,97
|352.180.675
|% 1,03
|
|ASELS
|32,60
|327.328.835
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,66
|217.201.269
|% 9,21
|
|KRDMD
|2,69
|193.558.718
|% 0,37
|
|GARAN
|8,11
|179.075.006
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,97
|352.180.675
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,66
|217.201.269
|% 9,21
|
|KRDMD
|2,69
|193.558.718
|% 0,37
|
|TSKB
|1,21
|73.998.992
|% 1,68
|
|IEYHO
|0,72
|29.446.831
|% 7,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5811
|8,6241
|% -0,31
|
|Frank
|7,1755
|7,2187
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8044
|1,8135
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-3,48
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.478
|-4,40
|
|Tam
|2.525
|2.550
|-0,50
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-0,20
|
|Çeyrek
|616
|622
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-1,32
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, KOZAA, EKGYO
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10:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -273, 49 kaybederek (% -0.27 ) 102, 265