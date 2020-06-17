***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.06.2020 09:03
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMB, KRDMD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yolbulanlar Nakliyat ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851476
BIST
11:51111.058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 118,64
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.789
11:516,8488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,8660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
11:517,7105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
11:51379,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,88
|Açılış
|: 379,42
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
378,54
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|85.060.007
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|100.380.169
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|4.979.458
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|42.749
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|32.311.189
|% 9,94
|
|TACTR
|6,75
|118.456
|% -10,00
|
|MSGYO
|2,66
|33.781.746
|% -9,83
|
|UMPAS
|0,77
|24.707
|% -9,41
|
|YONGA
|26,00
|19.240
|% -9,15
|
|DAGHL
|9,26
|1.793.360
|% -9,04
|
|ECILC
|6,33
|368.189.023
|% 3,77
|
|GARAN
|8,19
|281.447.254
|% -0,24
|
|ASELS
|32,34
|263.916.608
|% -0,55
|
|GUSGR
|4,37
|237.136.195
|% 3,07
|
|ODAS
|2,15
|190.741.024
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,82
|112.055.900
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,92
|171.347.800
|% -0,52
|
|ODAS
|2,15
|190.741.024
|% 0,00
|
|ADESE
|1,81
|151.616.795
|% 2,26
|
|ALBRK
|1,58
|129.172.019
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5811
|8,6241
|% -0,04
|
|Frank
|7,1805
|7,2238
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-5,13
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.481
|-0,20
|
|Tam
|2.532
|2.549
|-0,30
|
|Yarım
|1.234
|1.244
|-0,10
|
|Çeyrek
|619
|623
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,30
|41,30
|0,34
|
Seans Raporu
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